台股高息ETF超級比一比 這檔為息利雙收雙冠王

挾帶著高配息口號，台股高息ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，不過配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇。市場法人表示，投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力，關鍵指標就是從各ETF官網每天公布的的基金淨值組成來解析。

財富管理達人分析，收益平準金（現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔費用）加上資本損益平準金（已實現與未實現資本損益，及已實現與未實現資本損益平準金）佔淨值比重越高，就代表該ETF可分配收益越多，也就越具有穩定配息能力。

財富管理達人表示，各投信官網上每日的淨值組成為面額加收益平準金加資本平準金的總和，收益平準金與資本平準金是可作為配息來源的項目，兩者相加後的數字除以面額的占比越高，就代表越具配息能力。

截至5月底，規模前五大台股高息ETF分別為元大高股息（0056）2,892.44億元、國泰永續高股息（00878）2,823.31億元、復華台灣科技優息（00929）2,116.93億元、群益台灣精選高息（00919）2,067.63億元、元大台灣價值高息（00940）1,836.57億元。

財富管理達人指出，觀察這五檔的最新淨值組成中，有機會作為配息來源的項目占比分別為36.82%、34.72%、26.5%、41.15%、-2.35%，其中00919明顯占比最高，因此00919日後最有機會維持高配息，此外，以今年來含息報酬率來看，00919也是以19.09%為五檔之冠為最佳息利雙收高息ETF。

據了解，00919第五次配息預估0.7元創下新高，這五次配息紀錄發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，以5月31日配息期前公告日收盤價25.74元來計算，年化配息率高達10.88%，連續五季衝破10%再度刷新台股ETF配息紀錄，00919本次除息日為6月24日，參與除息最後買進日為6月21日，配息發放日為7月15日。