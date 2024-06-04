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投資級債券基金 單周迎來資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國最新經濟數據與聯準會官員發言使美債利率略為走高，債市資產表現相對承受壓力。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周投資級債券基金單周淨流入約3.9億美元，幅度較前一周放緩，非投資級與新興市場債券基金則是呈現資金淨流出狀態，資金情緒整體有所降溫。

安聯投信表示，近期市場對聯準會降息的預期調整，持續影響美國公債殖利率走勢，進而對金融市場帶來影響。因缺乏重量級數據，殖利率短線上可能容易受到包括供需面以及官員言論影響而波動；進一步分析，當前較大的風險就是因景氣穩健、通膨下降速度減緩導致降息時間遞延，但根據過去經驗顯示，美債殖利率再彈升的空間有限，應該不會再超過去年秋天的利率高點。

安聯投信表示，美債殖利率走勢與金融情況呈現高度正相關，只要利率上彈金融情況就趨緊，反之利率下跌金融情況便會放鬆，相較之下，金融情況與聯邦基準利率的關聯度則較低，目前美國金融情況壓力指數來到約99.2已低於100，殖利率區間的上緣也已開始下跌。此外，因市場已逐漸反映軟著陸的情境，後續會帶來變動的其實是對降息的預期；觀察花旗驚奇指數近期已不再走高，也顯示殖利率上彈空間有限。

安聯投信表示，利率為影響債券市場的關鍵因素之一，而從美國10年期公債後續走勢分析，因上彈空間與機率較低，信用債如投資債的風險報酬具有吸引力。進一步來看信用債市，投資級債未來三月升評展望趨勢攀升、降評展望處於低位，升降評展望正面；而美國非投資級債在經濟狀況轉強下，違約率也不升反降，目前在約2.3的相對低位，預期後續仍不會大幅攀升，基本面正向。

來到債券投資，安聯投信表示，從中長期來看，信用債為收益率仍較公債為佳，且優於預期的景氣可支撐信用基本面，加上今年經濟仍應以軟著陸為主，將有助於企業違約率的控制，故可相對增持收益率較高的風險性信用債配置，透過息收來累積報酬率。此外，因聯準會仍需更多時間觀察通膨，市場預期降息可能延後且幅度可能降低，加上美債殖利率仍呈倒掛，建議可配置在中或短天期的債券，以相對穩定的方式追求收益率。

殖利率 美國公債

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