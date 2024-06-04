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黃仁勳點兵 AI股帶動台股大漲

聯合報／ 記者王奐敏張瀞文／台北報導

台股昨天在美股上周五大漲，加上輝達執行長黃仁勳演講效應，在壽險金控等內資買盤進場下，由ＡＩ股領軍衝，帶動指數開高收高，終場大漲三六二點、收二萬一五三六點。

黃仁勳前天發表演說，披露與輝達有業務合作關係的台廠供應鏈。台股昨在黃仁勳「大點兵」下，ＡＩ供應鏈強勢表態，被他點到名的四十三家上市櫃公司中，有十四家以漲停板收盤，其他也大多上漲，其中台積電大漲廿五元、收八四六元，貢獻指數約二○二點。各族群中，以玻陶類股大漲百分之三點八最強勢，半導體、ＡＩ股也各漲百分之二點六及百分之二點二。

台新投顧副總經理黃文清表示，昨天成交量不算大，可見持股者有惜售心態，投資人對市場、股市有信心，他仍看好ＡＩ長線趨勢。兆豐投顧董事長李秀利則說，本周有COMPUTEX加持，ＡＩ話題不退燒，台股類股健康輪動，加上接下來有輝達股票分割、上市櫃公布營收、季底作帳行情等利多接棒，多頭格局不變。

此外，高盛證券發布最新台股策略報告指出，基於台股首季正向的獲利表現，加上強勁的ＡＩ伺服器需求，因此上調台股今年全年預估獲利，並將目標指數由二萬一千點上調至二萬三千點，居內外資最高。不過，考量台股漲幅不小，加上海峽兩岸風險指數仍然高達八十八，維持台股「中立」評等不變。

台股 輝達 黃仁勳

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