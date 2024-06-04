黃仁勳大讚台鏈…台股AI帶頭衝 內資力挺

台股昨（3）日受上周五美股大漲，加上輝達執行長黃仁勳演講效應，在壽險金控等內資買盤進場下，由AI股領軍衝，帶動指數開高收高，終場大漲362點、收21,536點，成交量4,403億元。

據了解，昨天內資買盤主要來自五大壽險金控，共買超87.1億元。法人指出，台股類股健康輪動，AI主流強勢，台股多頭格局不變。不過指數前高有壓，預期將以區間震盪、個股表現為主。

台股昨日在黃仁勳大點將下，AI供應鏈強勢表態，被他點到名的43家上市櫃公司中，有14家以漲停板收盤，其它也大多上漲，其中台積電（2330）大漲25元、收846元，貢獻指數約202點。各族群中，玻陶類股大漲3.8%最強勢，半導體、AI股也各漲2.6%及2.2%。

籌碼面來看，三大法人買超48.6億元，其中外資現貨由賣轉買、買超29億元，期貨淨空單增加2,640口至16,699口；投信買超32.2億元、連二買；自營商賣超12.6億元、連四賣。八大公股行庫則由買轉賣、賣超11.1億元。

由於三大法人、八大公股行庫買賣超金額並不多，加權指數卻能大漲362點，主要買盤來自五大壽險金控，包括國泰、富邦、新光、開發、中信，昨日合計買超87.1億元，其中以開發金買超37億元最多。

此外，高股息ETF熱度延燒，加上目前為上市櫃除息旺季，也讓投資人持續將銀彈投入資本市場。根據證交所統計，前五月累計開戶數已突破1,283萬戶，單月增加5.44萬人；散戶大軍不停追買，昨日融資餘額衝上3,012.3億元波段高峰，單日增加17億元，成為台股的買盤助力之一。

台新投顧副總經理黃文清認為，昨日成交量不算大，可見持股者有惜售心態，投資人對市場、股市有信心，他仍看好AI長線趨勢。