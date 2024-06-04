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今天降雨機率提高！各地不定時短暫陣雨 北部高溫28度

高盛喊大盤上23,000

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

高盛證券發布最新台股策略報告指出，基於台股首季正向的獲利表現，加上強勁的人工智慧（AI）伺服器需求，因此上調台股今年全年預估獲利，並將目標指數由21,000點上調至23,000點，居內外資最高。

但台股漲幅不小，加上海峽兩岸風險指數仍高達88，維持台股「中立」評等不變。

台股經過第1季的強勁表現後，4月及5月漲幅縮小，市場關注乖離率過大的問題。但由於台股首季獲利強勁，加上AI伺服器需求強，高盛上調MSCI台灣指數的預估獲利，今年每股稅後純益（EPS）成長率由22%調升至26%，2025年維持22%，都高於同業預估，並據此將台股目標指數由21,000點上調至23,000點。

高盛看好的台股主題包括：AI／電力（硬體及半導體等）、獲利上修、股息殖利率（受惠於高股息ETF資金流向、高股息且高成長、價值股）、績優股（資產負債表強勁、毛利高且穩定）及國防股。

台股 高盛 高股息

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