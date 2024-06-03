高盛調升台股目標指數至23,000點 為內外資最高

高盛證券發布台股策略報告指出，基於台股首季正向的獲利表現，加上強勁的人工智慧（AI）伺服器需求，因此上調台股今年全年預估獲利，並將目標指數由21,000點上調9.5%至23,000點，居內外資最高。但台股漲幅不小，加上海峽兩岸風險指數仍高達88，因此維持台股「中立」不變。

台股經過第1季的強勁表現後，4月及5月漲幅縮小，市場關注乖離率過大的問題。但由於台股首季獲利強勁，加上AI伺服器需求強，高盛上調MSCI台灣指數的預估獲利，今年每股稅後純益（EPS）成長率由22%調升至26%，2025年維持22%，都高於同業預估。

高盛預期，外匯/利率、獲利、美國大選及地緣政治短期仍將影響台股/亞股的表現。台股及科技業往往受惠於美國/中國大陸成長轉佳，但面臨美國利率仍高的挑戰。高盛對資訊科技股仍維持「優於大盤」評等。

高盛看好的台股主題包括AI/電力（硬體及半導體等）、獲利上修、股息殖利率（受惠於高股息ETF資金流向、高股息且高成長、價值股）、績優股（資產負債表強勁、毛利高且穩定）及國防股。

至於高盛的股票分析師團隊，則樂觀看待台灣個人電腦（PC）/伺服器 ODM廠未來三個月營收成長，這受惠於下一世代 AI PC、AI 伺服器需求強、一般伺服器及PC的新產品周期。另外，高端銅箔基板（CCL）表現將繼續超過中低端CCL廠商，主要是因為需求前景較好及產品組合升級。