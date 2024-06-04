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今天降雨機率提高！各地不定時短暫陣雨 北部高溫28度

就市論勢／半導體、網通 有看頭

經濟日報／ 吳文同（新光臺灣高股息基金經理人）

盤勢分析

最新4月美國核心PCE（年增2.8%、月增0.2%），為今年以來新低增速，顯示美通膨數據降溫、經濟動能已受到限制，有助於降息預期增溫，激勵台股向上，加上黃仁勳在台大演講，提及輝達樂觀展望及台廠相關供應鏈，加上COMPUTEX開幕，台股AI熱潮有機會再起。

傳產類股方面，維持利基族群輪漲表現，包含營建類股受惠於政府新青安貸款推出後，看屋購屋人潮帶動下，近期股價表現不俗；航運類股因SCFI運價上漲帶動股價轉強，唯容易受景氣循環特性影響，投資不宜追高；金融類股獲利穩定、配息表現也吸引資金青睞；奧運題材股價也開始表態。

投資建議

電腦展題材開跑，AI、半導體、網通股為盤面觀察核心，伴隨傳產金融、營建、航運及奧運題材有所表現，台股呈類股輪動震盪向上，中小型股亦有表現機會，中長線多方架構繼續，唯資金輪動快，建議擇優操作。

台股 奧運

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