就市論勢／半導體、網通 有看頭

最新4月美國核心PCE（年增2.8%、月增0.2%），為今年以來新低增速，顯示美通膨數據降溫、經濟動能已受到限制，有助於降息預期增溫，激勵台股向上，加上黃仁勳在台大演講，提及輝達樂觀展望及台廠相關供應鏈，加上COMPUTEX開幕，台股AI熱潮有機會再起。

2024-06-04 00:29