快訊

二度以「曲棍球案」彈劾陳隆翔 監院再敗不再上訴

國泰證防詐教育 前進偏鄉

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
國泰證券與期貨邀請同仁一同至苗栗縣東河國小，透過金融理財、反詐騙教育課程，結合智能助理「阿發」，以消弭偏鄉族群數位金融落差，落實公平待客。國泰證券／提供
國泰證券與期貨邀請同仁一同至苗栗縣東河國小，透過金融理財、反詐騙教育課程，結合智能助理「阿發」，以消弭偏鄉族群數位金融落差，落實公平待客。國泰證券／提供

國泰證券為從根本解決偏鄉數位金融落差，落實公平待客，繼2023年攜手國泰期貨推動「多元社會共榮計畫」後，今年再度深入苗栗縣南庄鄉各國中小及當地社區巡迴宣導，首次運用具有創新科技效能的國泰證券智能助理「阿發」，結合防詐知識與線上遊戲，為偏鄉學童推出虛實整合的遊戲化學習。

國泰證券也期許，學童能藉由與阿發互動體驗的過程，進一步推廣趣味且豐富的金融理財、反詐騙教育課程，消弭偏鄉族群數位金融落差，以落實公平待客。

根據刑事局最新統計，2023年民眾受詐騙金額高達88.7億元，創史上新高，尤其「假投資」案件更連續三年蟬聯損害金額第一名，因此在主管機關的鼓勵下，金融業紛紛投入防詐教育。

國泰證券也響應政府反詐政策，發揮數位券商的影響力，將金融防詐的教育課程導入數位化學習，讓偏鄉孩童們能與智能助理「阿發」進行遊戲互動，藉此推廣防詐訣竅，擁有辨識詐騙的能力，遠離詐騙危機。

國泰證券也觀察到新詐騙樣態多以「提款賺錢」等聳動字眼，吸收學生族群加入擔任車手，甚至以「未成年不會被關」等偏差言語誤導，特別於反詐課程中分享正確的法律規範與觀念，避免偏鄉孩童因數位落差，身陷詐騙話術中。

同時，國泰證券更持續將金融教育扎根偏鄉，教導孩童與高齡長者正確理財、證券市場與期貨交易知識，為其樹立正確投資觀念，讓金融素養融入日常生活中。

國泰證券秉持實踐普惠金融的初衷，持續關懷偏鄉，今年更拓展金融知識素養與防詐理念至當地高齡者，「多元社會共榮計畫」實施至今為止已有逾150位偏鄉學童與高齡族群受惠。

展望未來，國泰證券盼能發揮數位券商之力，將既有的數位服務、工具，也能擴散至金融教育領域，強化金融防詐的安全防護網，並協助社會上弱勢族群儲備金融知識量能，進而達到社會正向力量循環。

偏鄉 國泰 詐騙

延伸閱讀

裕隆、力成 選中長天期

最牛一輪／東元衝鋒 國泰3C搶鏡

南投警銀聯手防詐 4個月成功攔詐逾6千萬

影／飆股暴利攏係假的 網紅郭鬼鬼擔任防詐大使反詐騙

相關新聞

黃仁勳大讚台鏈…台股AI帶頭衝 內資力挺

台股昨（3）日受上周五美股大漲，加上輝達執行長黃仁勳演講效應，在壽險金控等內資買盤進場下，由AI股領軍衝，帶動指數開高收...

黃仁勳點兵 AI股帶動台股大漲

台股昨天在美股上周五大漲，加上輝達執行長黃仁勳演講效應，在壽險金控等內資買盤進場下，由ＡＩ股領軍衝，帶動指數開高收高，終...

高盛喊大盤上23,000

高盛證券發布最新台股策略報告指出，基於台股首季正向的獲利表現，加上強勁的人工智慧（AI）伺服器需求，因此上調台股今年全年...

國泰證防詐教育 前進偏鄉

國泰證券為從根本解決偏鄉數位金融落差，落實公平待客，繼2023年攜手國泰期貨推動「多元社會共榮計畫」後，今年再度深入苗栗...

就市論勢／半導體、網通 有看頭

最新4月美國核心PCE（年增2.8%、月增0.2%），為今年以來新低增速，顯示美通膨數據降溫、經濟動能已受到限制，有助於降息預期增溫，激勵台股向上，加上黃仁勳在台大演講，提及輝達樂觀展望及台廠相關供應鏈，加上COMPUTEX開幕，台股AI熱潮有機會再起。

證交所引資 回響熱烈

臺灣證券交易所今年台灣首場實體引資活動昨（3）日登場，攜手香港上海豐證券舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Co...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。