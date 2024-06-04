碳交易研討會 聚焦定價制度
淨零排放成為全球共識，碳交易為減碳提供經濟誘因，推動全球各地減量專案的開展。臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所與中山大學碳權研究與服務中心合作舉辦「自願性碳市場：誠信與永續」國際研討會，與國內外產學界重量級代表對話，討論自願性碳權之國際趨勢及品質評估方法，進而探討國際實務於國內碳定價制度之應用。
國際研討會邀請單位包括國際碳權核發機構Verra、美國非營利組織Greenhouse Gas Management Institute（GHGMI）、碳權評等機構 BeZero Carbon及Sylvera、自願性碳市場資料庫AlliedOffsets，及臺灣大學等代表。
碳交所總經理田建中致詞時表示，台灣作為出口導向的經濟體，肩負淨零減碳的重任。
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