受黃仁勳概念股帶動！台股強漲三大法人買超50億 外資連8日賣超鴻海

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳概念股今天走揚，帶動台股大漲362點收21536點，收復所有均線，不過三大法人僅買超新台幣50億元，外資並未大買AI概念股，土洋對作航運和金融，三大法人今天同步買超台積電，外資連5日賣超鴻海累計近8.05萬張。

黃仁勳概念股發威，包括AI晶片、伺服器、自動化工廠、機器人等族群連袂表態，激勵加權指數今天大漲362.54點，收在21536.76點，成交值新台幣4333.2億元。三大法人自營商賣超12.60億元，投信買超33.63億元，外資及陸資買超29.01億元，合計買超50.04億元。

觀察外資買賣超個股動向，據台灣證券交易所統計，新光金、陽明、聯強、永豐金為外資青睞前4大買超逾萬張的標的，其中買超新光金近3.69萬張排名第1。

外資今天賣超逾萬張的個股達15檔，長榮航6.74萬張排名第1、中信金2.66萬張、宏碁2.23萬張、聯電2.05萬張、國票金近2萬張、玉山金1.95萬張、正新1.72萬張、中鋼1.51萬張、華南金1.41萬張、上海商銀1.4萬張、中華電1.26萬張、群創1.11萬張、元大滬深300正2 ETF約1.06萬張、鴻海1.04萬張、三商壽1.03萬張。

投信今天與外資對作，買超長榮航、中信金、正新、玉山金、聯電、國票金、中華電、上海商銀、遠傳等分別逾萬張。

三大法人今天同步買超台積電合計8422張，終結連5賣，外資連5日賣超鴻海累計近8.05萬張。

外資今天買超AI概念股英業達7579張、廣達7002張、緯創5362張、欣興2416張、台達電1783張。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪分析，COMPUTEX展會大咖雲集，黃仁勳2日領銜釋出AI產業正向發展訊息，激勵AI族群表態，AI晶片概念股龍頭台積電今天勁揚，回補5月31日殺尾盤缺口上緣，此外以往較生面孔的AI小型股表現不俗，廣達、緯創等AI伺服器概念股堅挺。

展望台股後市，容逸燊表示，台股在21100點至21200點區間守穩轉折向上，若台股伺機上攻，電子成交值占台股成交值比重需超過7成，且量能需進一步放大，本週除了持續關注COMPUTEX大咖動向外，以及觀察輝達股票分割後上市的資金動向。