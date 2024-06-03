AI PC問世、需求復甦助攻 法人點名看好這幾檔供應鏈

Dell、HPQ近期釋出下一季度個人電腦營收將季增5%至10%，並正向看待下半年需求復甦，動能來自換機潮與AI PC上市，法人點名將有利華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）等品牌廠，及廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）等ODM廠。

此外，AI PC需求增加，將帶動記憶體、記憶體連接器、電源、電池等相關零組件廠商獲利成長動能。

根據Gartner統計，今年第1季全球PC出貨量年增2%，但季減11%至5,630萬台，優於預估，其中，筆電（含Chromebook）出貨量年增3%至4,180萬台，主要拜部分通路庫存回補需求，桌機出貨量年減2%至1,450萬台。

受到庫存調整影響，2023年全球PC出貨年減15%至2.42億台，法人評估目前需求已觸底回升，並自去年第4季開始恢復年增。

以今年第1季來看，多數地區PC出貨量呈現年增，僅亞太地區年減5%，中國大陸需求疲軟為主要關鍵，各品牌中，蘋果、宏碁、聯想等表現優於同業，華碩PC出貨量則較疲弱，年減11%。

第1季台灣前五大筆電ODM廠出貨量季減5%、但年增1%，其中，廣達及英業達筆電出貨量季持平至季增1%，拜客戶提前拉貨使出貨表現優於同業。

法人指出，多數 PC 品牌商釋出第2季正向展望，例如，華碩預期相關營收季增 10%至15%，而HPQ及Dell亦看好季增，並觀察到商務PC需求復甦較強勁；PC 品牌商正向展望，呼應台灣前五大筆電 ODM廠上季出貨量優於預期，及本季出貨量季增個位數。

此外，PC 品牌商正向看待下半年需求成長，動能來自商務 PC換機潮、2025 年 Windows 10 停止技術支援、AI PC上市等，法人預估 2024年全球出貨量年增 3%，而商務PC將優於消費型需求，英業達及仁寶等商務機種比重較高ODM廠將受惠。

數個品牌於5月推出新的Copilot+ PC機型，搭載高通的Snapdragon X Elite晶片，TOPS數達45以上，可支援130億以上參數模型；英特爾預計第3季推出Lunar Lake CPU的行動型CPU，將升級至100 TOPS以上，對比Meteor Lake 的34 TOPS。

此外，超微近期也將推出Strix Point CPU (Ryzen AI 300)，NPU算力達45至50 TOPS，法人認為，更多AI PC 推出新CPU平台將帶動PC產業長期成長。

HP預估AI PC目標占下半年出貨量約10%，且AI PC均價較一般機種提高5%至10%，並預期三年內AI PC占總銷量達40%至60%；華碩預估2026年AI PC出貨量滲透率將逾50%；聯想預期未來三年AI PC將逐漸自高階機型擴及至主流機型，並加速PC換機週期。

法人預估，2024年AI PC滲透率達15%至20%（定義為搭載NPU的CPU平台；出貨量約3,000至4,000萬台），2026年將超過50%。

台北國際電腦展期間將有數個品牌展示AI PC機種，法人認為，將成為PC供應鏈短期股價催化劑，在AI PC滲透率上升趨勢中，AS提高將有利品牌廠營運，零組件廠商具規格升級者亦將受惠，如電源與記憶體。