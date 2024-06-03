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上周外資買賣超統計出爐！併購題材發威 這檔金融股買超最多稱冠

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

併購題材發威，外資上週買超新光金稱冠台股證交所今天公布上週的外資買賣超最新統計，結果顯示，上週外資在集中市場賣超1030.13億元，以賣超長榮航12.57萬張最多，另買超新光金11.81萬張最多。

在外資連日大買之下，新光金今天的股價已經來到每股9.92元作收，大漲4.97%，明日有機會重新佔位面額10元之上，是近兩年來的最高價位。

根據證券交易所統計，上周113/5/27~113/5/31）外資在集中市場總買進金額為9334.62億元，總賣出金額為10364.75億元，賣超為1030.13億元，另統計自113 年年初至5月31日止，外資總買進金額為13兆4032.76億元，總賣出金額為13兆 3337.62億元，累計買超為695.14億元。

外資總持有股票市值則為台幣28兆9493.92億元，占全體上市股票市值的42.97%，較5月24日的29兆9894.80億元，減少1兆0400.88億元。

就個股比較部分：上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名：新光金：買進 258319張，賣出140235 張，買超118084張。第二名：聯強：買進125013張，賣出57701張，買超67,312張。第三名：英業達：買進88,368張，賣出56912張，買超31456張。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名：長榮航：買進137396張，賣出263057張，賣超125661張。第二名：中鋼：買進42249張，賣出150107張，賣超107858張。第三名：陽明：買進66410張，賣出171837張 ，賣超105427張。

新光金被外資大買，股價快站上每股10元。本報資料照片
新光金被外資大買，股價快站上每股10元。本報資料照片

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