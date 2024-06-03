上周外資買賣超統計出爐！併購題材發威 這檔金融股買超最多稱冠

併購題材發威，外資上週買超新光金稱冠台股。證交所今天公布上週的外資買賣超最新統計，結果顯示，上週外資在集中市場賣超1030.13億元，以賣超長榮航12.57萬張最多，另買超新光金11.81萬張最多。

在外資連日大買之下，新光金今天的股價已經來到每股9.92元作收，大漲4.97%，明日有機會重新佔位面額10元之上，是近兩年來的最高價位。

根據證券交易所統計，上周113/5/27~113/5/31）外資在集中市場總買進金額為9334.62億元，總賣出金額為10364.75億元，賣超為1030.13億元，另統計自113 年年初至5月31日止，外資總買進金額為13兆4032.76億元，總賣出金額為13兆 3337.62億元，累計買超為695.14億元。

外資總持有股票市值則為台幣28兆9493.92億元，占全體上市股票市值的42.97%，較5月24日的29兆9894.80億元，減少1兆0400.88億元。

就個股比較部分：上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名：新光金：買進 258319張，賣出140235 張，買超118084張。第二名：聯強：買進125013張，賣出57701張，買超67,312張。第三名：英業達：買進88,368張，賣出56912張，買超31456張。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名：長榮航：買進137396張，賣出263057張，賣超125661張。第二名：中鋼：買進42249張，賣出150107張，賣超107858張。第三名：陽明：買進66410張，賣出171837張 ，賣超105427張。