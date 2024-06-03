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不讓黃仁勳概念股專美！證交所引資概念股40檔名單曝光 受市場矚目

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
不讓黃仁勳概念股專美！台灣證券交所今天下午今年台灣首場實體引資活動，邀請40家上市櫃公司參與，受邀公司名單曝光。台股示意圖。聯合報系資料庫
不讓黃仁勳概念股專美！台灣證券交所今天下午今年台灣首場實體引資活動，邀請40家上市櫃公司參與，受邀公司名單曝光。台股示意圖。聯合報系資料庫

AI教父黃仁勳在台大專題演講背板名單成為3日台股大飆股，激勵迎廣（6117）等18檔早盤一度亮燈漲停，台灣證券交所今天下午今年台灣首場實體引資活動，邀請40家上市櫃公司參與，如今受邀公司名單曝光，當中有33家電子股、七家傳產股，能否再演黃仁勳概念股榮景，受到市場高度注目。

「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」受邀上市櫃公司有40家，電子股包括晶心科、穩懋、譜瑞、智原、天鈺、景碩、旺宏、聯發科、南亞科、力旺、旺矽等11家半導體業；奇鋐、廣達、緯創等三家電腦及週邊設備業 ；台達電、台光電、致伸、新日興、建準、華新科、臻鼎-KY 等七家電子零組件業，聯強、大聯大、文曄等三家電子通路業；中磊、全新等兩家通信網路業；致茂、鴻準、鴻海、旭隼、弘塑等五家其他電子業；「面板雙虎」友達、群創等兩家光電業。

非電產業有七家公司，包括台泥、豐泰、統一超、聚陽、大樹，以及裕民、慧洋-KY等兩家航運公司。

證交所表示，「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」台北國際引資活動邀請鴻海、聯發科、廣達、台達電、「面板雙虎」友達、群創等約40家臺灣上市櫃公司出席，與來自臺灣、美國、英國、韓國、新加坡、香港、中國大陸等地投資人，預計將有近150場次一對一會談，透過上市公司與投資人雙向交換意見的機會，讓全球機構投資人看見臺灣優質企業。本次兩日活動除有一對一會談外，亦有舉行與主管機關及證交所之會談，及證交所演講論壇等活動，使機構投資人了解台灣資本市場最新發展及未來方向。

證交所總經理簡立忠表示：「今年以來，國際政經情勢多變，但臺股表現穩健。受惠於AI及半導體產業的蓬勃發展，加權股價指數自三月底以來已突破兩萬點。這不僅是六十多年來的新里程碑，也延續了去年全球市場的優異表現。臺灣的半導體產業鏈相當完整且健全，在全球半導體供應鏈中有關鍵地位。證交所大力鼓勵更多新經濟企業在臺上市，引導多元產業發展，使企業發揮群聚效應，孕育創新繁榮的護國群山。」

簡總經理另外補充：「證交所積極打造一個友善的ESG投資環境，通過建立ESG資訊揭露專區、ESG InfoHub、推動ESG生態系等措施，帶動企業共同實踐永續發展，讓ESG成為臺灣企業在國際競爭之利基，並提升我國資本市場整體競爭力。」

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