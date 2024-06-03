滙豐助攻證交所實體引資 半導體AI產業鏈2招壯大價值

台灣外銀子行滙豐銀與證交所共3日共同舉辦台灣國際引資活動，共計邀請40家台灣上市櫃公司出席，將與來自台灣、美國、英國、韓國、新加坡、香港以及大陸等地投資人，預計有將近150場次一對一會談。

滙豐銀在台總經理陳志堅今日出席活動指出，如同NVIDIA黃仁勳昨日演講所說，台灣是世界的中心點，認為資本市場要有主題，觀察外資對ESG展現高度興趣，相信在證交所向外資招手以及讓台灣法規度更透明下，台灣資本市場可望進一步向國際招手。

此場盛會邀集滙豐集團等機構，以機構投資人投資決策觀點分享，國內上市公司董事、監察人、總經理共計約300人參加。

對於台股價值是否被低估？證交所總經理簡立忠認為，台灣企業例如半導體、AI的領頭羊價值已經浮現，證交所也發現因應這些領頭羊價值浮現，許多國內供應鏈產業增加、技術層級成長，如果有一些公司可以資訊揭露更透明、多接觸國際投資人談ESG，對壯大資本市場價值一定有很大幫助，交易所除了壯大市場價值也持續推動ESG，也希望借助龐大半導體、AI產業鏈，希望可以進一步推動新經濟公司。

簡立忠指出，今年以來台股受惠AI以及半導體產業蓬勃發展，加權股價指數自3月底以來已經突破2萬點，寫下60多年來的新里程碑，顯示台灣半導體產業鏈完整以及健全，在全球半導體供應鏈有關鍵地位，證交所鼓勵更多新經濟企業在台上市。

陳志堅則回應，股票價值評估合理與否因素很多，惟上市公司對ESG發展相當清楚，無論AI或是接軌國際產業鏈的上市櫃公司，要面對歐美的ESG簡式，準備理應會更多。

簡立忠指出，多家上市公司態度積極，約計邀請到40家上市櫃公司出席，但由於這次同步邀請台灣以及國際個市場的投資人，參加的公司數目應不只40家，應能見到許多公司總經理親自出席，在半導體以及AI以外公司都在轉型，ESG幫助下應具有國際競爭力，許多外資投資人應會了解這些公司。