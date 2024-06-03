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滙豐助攻證交所實體引資 半導體AI產業鏈2招壯大價值

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
滙豐台灣總裁暨滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅（圖左）說，滙豐銀行將持續支持政府及證交所將臺灣資本市場打造為外資友好環境。圖／滙豐（台灣）提供
滙豐台灣總裁暨滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅（圖左）說，滙豐銀行將持續支持政府及證交所將臺灣資本市場打造為外資友好環境。圖／滙豐（台灣）提供

台灣外銀子行滙豐銀與證交所共3日共同舉辦台灣國際引資活動，共計邀請40家台灣上市櫃公司出席，將與來自台灣、美國、英國、韓國、新加坡、香港以及大陸等地投資人，預計有將近150場次一對一會談。

滙豐銀在台總經理陳志堅今日出席活動指出，如同NVIDIA黃仁勳昨日演講所說，台灣是世界的中心點，認為資本市場要有主題，觀察外資對ESG展現高度興趣，相信在證交所向外資招手以及讓台灣法規度更透明下，台灣資本市場可望進一步向國際招手。

此場盛會邀集滙豐集團等機構，以機構投資人投資決策觀點分享，國內上市公司董事、監察人、總經理共計約300人參加。

對於台股價值是否被低估？證交所總經理簡立忠認為，台灣企業例如半導體AI的領頭羊價值已經浮現，證交所也發現因應這些領頭羊價值浮現，許多國內供應鏈產業增加、技術層級成長，如果有一些公司可以資訊揭露更透明、多接觸國際投資人談ESG，對壯大資本市場價值一定有很大幫助，交易所除了壯大市場價值也持續推動ESG，也希望借助龐大半導體、AI產業鏈，希望可以進一步推動新經濟公司。

簡立忠指出，今年以來台股受惠AI以及半導體產業蓬勃發展，加權股價指數自3月底以來已經突破2萬點，寫下60多年來的新里程碑，顯示台灣半導體產業鏈完整以及健全，在全球半導體供應鏈有關鍵地位，證交所鼓勵更多新經濟企業在台上市。

陳志堅則回應，股票價值評估合理與否因素很多，惟上市公司對ESG發展相當清楚，無論AI或是接軌國際產業鏈的上市櫃公司，要面對歐美的ESG簡式，準備理應會更多。

簡立忠指出，多家上市公司態度積極，約計邀請到40家上市櫃公司出席，但由於這次同步邀請台灣以及國際個市場的投資人，參加的公司數目應不只40家，應能見到許多公司總經理親自出席，在半導體以及AI以外公司都在轉型，ESG幫助下應具有國際競爭力，許多外資投資人應會了解這些公司。

AI ESG 半導體 滙豐集團 證交所

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