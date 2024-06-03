黃仁勳效應再啟動！演講提巨大打造自動化工廠 自行車雙雄股價強漲

黃仁勳在演講時播放了一段與巨大（9921）集團的合作範例，秀出廣運（6125）幫巨大打造的自動化工廠，儘管巨大非AI或機器人供應鏈，但3日股價仍大漲逾3%，收225元，美利達（9914）強漲逾5%。

6月2日黃仁勳在演講當中提到巨大，因巨大的物流中心目前採用廣運（Kenmec）所提供的自動化倉儲與物流系統。

巨大表示，巨大集團全球擁有多個製造基地，並積極思考未來是否有機會運用AI來改善生產與工作流程， 將旗下工廠改造成自主程度更高的生產設施， 又或是透過AI來模擬不同的工廠布局，取得最佳的空間、流程與效率，目前還需要更多的時間來研究並決定方向。

巨大第1季合併營收160.6億元，較去年同期減少20.2%，稅後淨利5.2億元，年減37.8%，每股稅後純益1.33元。巨大指出，美國與歐洲受中低階產品庫存去化影響，營收低於去年同期，另電動輔助自行車因歐洲市場庫存仍高，銷售金額因各大品牌打折扣呈現衰退。

不過，第一季中國大陸內銷銷售表現強勁，營收較去年同期二位數成長。大陸內銷市場因運動休閒風氣興起，帶動中高階公路車熱銷，銷售量價齊揚，隨著新車種上市，將持續推升營收成長。

巨大認為，歐美市場在第二季後，將隨著氣候回暖邁入傳統銷售旺季，且高階新車種推出刺激買氣，市場庫存將快速去化，預期之後營收也會逐漸改善。