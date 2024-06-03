航海王台驊又出手！買進長榮海運1,550張 平均每股202.59元

航海王台驊（2636）又出手了！3日宣布再度買進長榮海運（2603），買進的時間分別為5月8日到6月3日止，共買進1,550張，買進的每股價格為202.59元，交易總金額為3.14億元。

到目前為止，台驊持有長榮的張數達3,100張，交易總金額6.68億元，持股比例：0.15%。

台驊於5月24日才剛公告，提高資金使用效益賣出長榮海運部分持股，分別於4月29日到5月24日賣出長榮1,435張，每張平均價格為206.91元，總交易金額為2.96億元，處分利益達5488萬元，隨著近期海運市場一櫃難求，台驊再度進場買進長榮。

台驊本來就是投資控股公司，投資也是公司營運項目之一，對於貨櫃輪的市場化，一直有著獨到的看法，成為這波貨櫃輪運價、股價大漲最大贏家，目前手中還持有陽明海運（2609）1.46萬張，持股金額達 8.86億元，持股比例為0.42%。