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證交所辦投資論壇 150位歐美亞機構投資人齊聚台灣

中央社／ 台北3日電
台灣證交所攜手香港上海匯豐證券，共同舉辦HSBC X TWSE TaiwanConference 2024投資論壇。圖為台灣證交所。記者陳儷方／攝影
台灣證交所攜手香港上海匯豐證券，共同舉辦HSBC X TWSE TaiwanConference 2024投資論壇。圖為台灣證交所。記者陳儷方／攝影

台灣證交所攜手香港上海匯豐證券，共同舉辦HSBC X TWSE TaiwanConference 2024投資論壇，3、4日接連兩天在台北登場，吸引來自歐、美、亞洲超過150位機構投資人與會，成為電腦展之外又一國際盛會。

證交所總經理簡立忠今天表示，匯豐證券非常會選時間，剛好台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，國際關注全連接到台灣，加上此次投資論壇，希望進一步提高台灣上市櫃公司的國際能見度，擴大引資。

此次證交所與匯豐證券合辦投資論壇，總共邀請約40家台灣上市櫃公司出席，與來自台灣、美國、英國、韓國、新加坡、香港、大陸等地的投資人，舉辦將近150場次的一對一會談。希望透過上市公司與投資人直接雙向交換意見，讓全球機構投資人看見台灣優質企業的價值。

匯豐台灣區總裁暨匯豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示，台股這些年發生很大的改變，今年以來，台股漲幅超過2成，超越印度、日本，漲幅居亞股之冠。尤其昨晚輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台大的演講，吸引大家目光，更讓台灣被世界看見，包括半導體、ICT（資通訊）、AI（人工智慧）等熱門主題，台灣正站在世界的中心點。

簡立忠說，台股今年走勢強勁，集中市場加權指數累積漲幅在全球主要股市名列前段班，為進一步乘勝追擊，證交所今年3月、5月，分別前往歐洲和新加坡進行海外實體引資，此次與匯豐證券合辦論壇，則是今年在台灣的首場實體引資活動，希望扮演台灣上市櫃公司與國際投資人之間的橋梁。

匯豐 台股 簡立忠 證交所 黃仁勳

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