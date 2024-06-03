跟台北電腦展尬場！證交所搶外資目光 攜手匯豐辦今年首場實體引資活動

跟台北電腦展COMPUTEX 2024尬場搶投資人目光，證交所今年台灣首場實體引資活動3日登場，邀請40多家上市櫃公司出席，攜手香港上海滙豐證券舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」，吸引國內外機構投資人的注目，預計來自歐美及亞洲逾150位機構投資人與會。

證交所總經理簡立忠表示，證交所去年到歐美引資，今年3月、5月分別前往歐洲、新加坡進行海外實體引資，與今天舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」大型引資活動，目的都是一樣的，「讓台灣的資本市場讓世界看到，讓外資機構看到」，不過，今天來參加的不只國外機構，也有國內的機構投資人。本次盛會，證交所也跟主管機關合辦專題演講，包括介紹台灣資本市場、監理走向，並邀請很多上市公司董事參加，使其了解機構投資人對上市公司注意哪些重點及看法，而讓企業了解國際機構投資者、了解核心價值揭露，對未來增加公司投資有很大幫助。

台股今年走勢強勁，集中市場加權指數累計漲幅超過18%，為亞股之冠，在全球主要股市名列前段班，為進一步趁勝追擊，「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」台北國際引資活動邀請約40家台灣上市櫃公司出席，與來自台灣、美國、英國、韓國、新加坡、香港、中國大陸等地投資人，預計將有近150場次一對一會談，透過上市公司與投資人雙向交換意見的機會，讓全球機構投資人看見台灣優質企業。本次兩日活動除有一對一會談外，亦有舉行與主管機關及證交所之會談，及證交所演講論壇等活動，使機構投資人了解台灣資本市場最新發展及未來方向。

台股今年以來表現強勁，漲幅已經超過兩成，證交所總經理簡立忠表示，今年以來，國際政經情勢多變，但台股表現穩健。受惠於AI及半導體產業的蓬勃發展，加權股價指數自3月底以來已突破2萬點。這不僅是六十多年來的新里程碑，也延續了去年全球市場的優異表現。台灣的半導體產業鏈相當完整且健全，在全球半導體供應鏈中有關鍵地位。證交所大力鼓勵更多新經濟企業在台上市，引導多元產業發展，使企業發揮群聚效應，孕育創新繁榮的護國群山。

簡立忠表示，證交所積極打造一個友善的ESG投資環境，通過建立ESG資訊揭露專區、ESG InfoHub、推動ESG生態系等措施，帶動企業共同實踐永續發展，讓ESG成為台灣企業在國際競爭之利基，並提升我國資本市場整體競爭力。

滙豐台灣區總裁暨滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅則表示，舉辦實體引資活動有三大效果，包括能見度、吸引新的外資、資本市場需要有主題性。證交所對於法規透明度、與國際接軌，做了很多努力，再來是證交所花很多時間吸引新的外資，讓台灣不只是亞洲市場，而是國際市場，使台灣有能見度；另一方面，一個資本市場要能吸引外資必須有主題性，而台灣有ETF、ESG等量大主題。

陳志堅補充說，滙豐在台灣資本市場中扮演著重要角色；滙豐銀行在台灣是前兩大的外資保管銀行，滙豐證券在外資券商交易量亦排名前十，也是少數在台灣提供複委託業務且在台灣擁有專業研究團隊的外資券商。滙豐證券台灣股票研究團隊更連續五年獲得《亞元雜誌》（Asiamoney）最佳團隊肯定，這些都是滙豐集團持續在台灣資本市場耕耘的成果。

陳志堅強調，今年是滙豐銀行在台灣成立全方位服務分行的40週年；滙豐也在今年成為第一家獲得財富管理2.0業務許可的外銀子行，代表滙豐力求作為台灣最佳國際銀行的決心，與深耕台灣的承諾。本著滙豐集團『滙通全球、開創新機』的使命與公司價值，滙豐持續支持金管會力求推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策，並積極參與台灣資本市場發展。

有別以往引資活動，藉由本次盛會，證交所將同時舉行機構投資人觀點論壇，特別邀請滙豐集團、貝萊德（BlackRock）及ISS-Corporate等專業機構，以機構投資人投資決策觀點，及公司治理、資訊揭露與永續發展等相關議題與上市公司代表進行分享。國內上市公司董事、監察人、總經理等代表，共約300人參與，證交所期許上市公司可藉此機會了解外資投資人需求，引導公司更積極推動永續發展等策略，打造一個公平、高效且永續發展的資本市場。