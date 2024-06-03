黃仁勳喊機器人世界來臨！精密齒輪廠切入機器人 這檔今連拉兩根漲停

NVIDIA 創辦人黃仁勳指出，機器人世界已然來臨，會行走移動的電腦（機器人），這將是AI的下一波浪潮，而兩個最大應用市場分別為自駕車和智慧工廠。精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）在工業機器人領域的業務拓展逐步出現成效，3日股價再度攻上漲停板148.5元。

黃仁勳認為，未來實體的AI機器人可以接收指令並做複雜任務，未來所有工廠都將是機器人，而機器人將製造產品，以及生產機器人本身。

鈞興-KY產品為精密齒輪、精密五金零件如凸輪、傳動軸、齒輪箱（減速機）及斜波減速器。鈞興第1季稅後純益1.15億元、年增78.6%，每股稅後純益2.23元，獲利為歷年同期次高；累計前4月合併營收10.58億元、年增36%，創歷史同期新高。

鈞興第一季毛利率重回30%，營益率成長至15.94%，較上季成長3.31個百分點，比去年同期成長2.39個百分點，亦是2021年第三季以來最高。

鈞興表示，第1季營收因客戶訂單回升而成長，其中機器人齒輪預期今年可貢獻約7,000萬至8,000萬元營收，諧波減速機今年接獲大廠400至500套訂單陸續交貨，預估今年亦可貢獻約2,000萬至3,000萬元營收。

目前，鈞興訂單能見度約2至3個月，展望下半年，鈞興看好主要客戶需求持續增溫、新產品出貨挹注，加上第3季為傳統旺季，對營運審慎樂觀。

鈞興今股價再度攻上漲停板至148.5元，連拉兩根漲停板，自5月28日以來波段漲幅已達4成。