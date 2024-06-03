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台股收盤上漲362點 光5檔黃仁勳點名股就貢獻270點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在台大綜合體育館舉行演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，他也提到台灣是輝達非常珍貴夥伴的集中地，輝達一切都從這裡開始。記者余承翰／攝影
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在台大綜合體育館舉行演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，他也提到台灣是輝達非常珍貴夥伴的集中地，輝達一切都從這裡開始。記者余承翰／攝影

台股3日以21,536.76點收盤，上漲362.54點，統計貢獻大盤指數前十大的個股中，就有7檔是黃仁勳點名的公司，其中以權王台積電（2330）貢獻大盤指數211點最高，加計鴻海、聯發科、廣達、台達電等所貢獻的點數，光是這5家就上漲就拉抬指數大漲約270點。

台股3日以21,388.71點開高，一度衝達21,612.54點，大漲逾400點，終場收在21,536.76點，漲幅1.71%；輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北電腦展開展前，率先在台大舉辦演講，且在演講最後的致謝影片中，感謝多家台灣供應商董事長與執行長。

被黃仁勳點到名的多家公司3日應聲大漲，統計在43家上市櫃公司中，有14家以漲停板收盤，但有兩家則是下跌作，分別是宏碁及華碩，另外，中光電及聯電則是以平盤作收，其他則是上漲表現。

統計3日貢獻大盤指數前十大公司依序是台積電、鴻海、聯發科、廣達、台達電、中信金、創意、日月光投控、緯穎、陽明；其中，黃仁勳點將的公司達7家。

台積電早盤以839元開出，一度拉升至853元，最後一盤爆出3,152張賣單，壓低4元股價，終場收在846元，上漲25元，漲幅3.04%，貢獻大盤指數約211點；鴻海以177元開盤後一度拉升至179.5元，最後一盤爆7,218張賣單，股價以176.5元收盤，上漲4.5元，漲幅2.61%，貢獻大盤指數約20點。

聯發科以1,265元開出，終場收在1,270元，上漲35元，漲幅2.83%，貢獻大盤指數約18點；廣達收282.5元，上漲8.5元，貢獻大盤指數約11點；台達電收337元，上漲12元，貢獻大盤指數約10點。

台積電 台達電 黃仁勳

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