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00942B 預計6月18日除息 每股配息0.1元、年化配息率7.8%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）預計6月18日進行除息，最後買進日為6月17日，收益分配發放日為7月8日。本次每單位配息金額為0.1元，以前一日（5/31）收盤價15.29元計算，年化配息率高達7.8%。

00942B是國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債，主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高，讓投資人有機會選擇聚焦在100%美國企業。目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置，折價幅度約高達二成，現在正是債券相對便宜的絕佳時機。

台新美A公司債20+ETF經理人黃鈺民表示，市場預期美國最快可望於下半年進行降息，根據歷史經驗，在2019/1/1~2019/10/31美國聯準會暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%，高居各天期A級公司債券之冠。以今年Fed可望進入降息循環的大環境下，20年期以上之長天期A級債券ETF將最受惠。

債券ETF 公司債 美國聯準會

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