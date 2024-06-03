「黃仁勳概念股」猛攻 台股反彈大漲362點收21,536點 台積電收846元

台股3日站回5、10日均線，多頭持續發威下盤勢開高走高，收盤指數21,536.76點，漲362.54點、漲幅1.71%，成交金額4,333.20億元。另外，櫃買指數也開高走高，收漲1.01%。台積電（2330）收846元、大漲25元。

觀察台股盤面，半導體指數、玻璃指數表現最強，尤其AI概念股今日多點開花、「黃仁勳概念股」更強勢猛攻。AI相關族群如：IC設計族群的創意、金麗科、譜瑞-KY、偉詮電、聯發科、海德威等；封裝測試族群的典範、京元電子、日月光投控、同欣電等。

邊緣運算概念股的其陽、立瑞、凌華、緯穎、智邦、台達電、光寶科、欣興等；機器人概念股的鴻海、微星、東元、和椿、盟立等；矽光子族群的華星光、聯亞、上詮、波若威、旺矽、聯鈞等；電腦周邊概念股的麗臺、元剛、精英、和碩、技嘉、英業達等。

其中，在成交量排行榜上，交易熱絡且漲停的個股包括：圓剛、穎漢、弘憶股、聯上發、迎廣。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，AI所帶動的拉貨潮，使台灣外銷訂單持續回溫，4月景氣燈號再亮黃紅燈，顯示台灣景氣穩定回溫；而台灣GDP動能趨緩，加上AI帶動企業獲利動能維持高檔，總經面與企業獲利皆同步回升。

鄭行甫說，今年被市場定義為AI元年，台北國際電腦展更以AI為主軸，微軟率先推出AI硬體，命名為Copilot+PC，市場也預估下半年開始品牌廠也將陸續發表自家的AI PC，整體滲透率也將隨年增加，將為台股供應鏈帶來利多，持續看好台灣散熱、風扇、品牌廠等電腦周邊供應鏈。