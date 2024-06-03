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黃仁勳加持機器人猛漲 這兩檔被處置照樣飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
機器人概念股持續為盤面焦點。 中央通訊社
機器人概念股持續為盤面焦點。 中央通訊社

台股3日開高走高，機器人概念股持續為盤面焦點，雖有6檔相關個股因股價持續飆漲遭到處置，仍有聰泰（5474）及羅昇（8374）不畏處置照樣飆上漲停鎖死，另外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳欽點的機器人股中，新漢（8234）、廣運（6125）也強勢鎖住漲停。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北電腦展開展前，率先在台大舉辦演講，且在演講最後的致謝影片中，感謝多家台灣供應商董事長與執行長，被黃仁勳點到名的多家公司3日應聲大漲，其中包括研揚（6579）、凌華（6166）、研華（2395）、鴻海（2317）、廣運、新漢、所羅門（2359）、聰泰等機器人概念股也在名單中。

台股3日以21,388.71點開出，盤中一度衝高至21,612.54點，大漲逾400點，盤面上，權值股的台積電（2330）、鴻海、聯發科（2454）大漲，黃仁勳點將的43家上市櫃公司中，盤中一度有16檔衝上漲停，其中，獲黃仁勳點名加持的機器人概念股新漢、聰泰、廣運亮燈漲停，研揚及凌華也一度亮燈。

機器人概念股在520以來再度發起新一波的漲勢，加上台北國際電腦展將開展，黃仁勳來台的進一步帶動，多檔機器人概念股仍持續飆漲中，也因此前有包括所羅門、正崴（2392）、羅昇、佳能（2374）、聰泰、昆盈（2365）等都遭列入處置股。

不過，3日仍有穎漢（4562）、新漢、羅昇、廣運、聰泰、大拓-KY（8455）、彬台（3379）等亮燈漲停，羅昇不畏處置，已連續拉出第8根漲停，股價衝達72.2元，為2011年8月以來的高點；聰泰也衝上181.5元漲停價位。

漲停 黃仁勳

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