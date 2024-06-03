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SCFI 運價指數大漲12% 塞港危機出現 貨櫃三雄反彈上揚
上海出口集裝箱運價指數（SCFI）再較前一周上漲12.6%，來到3044.77點，為2022年8月底以來新高。另外國內航商表示，除了歐洲塞港，新加坡也面臨塞港，亞洲各港口堵塞狀況為三年來最嚴重，貨櫃三雄在上周五大跌下殺後，3日反彈上漲，陽明海運（2609）漲勢最強，盤中強漲逾4%。
運價指數連八漲，SCFI指數狂漲341.34點至3044.77點，周漲幅12.63%，遠東到美西40呎櫃運價大漲18%，近一個月更飆漲71%；遠東到美東漲幅11%，近一個月上漲達54%；遠東到歐洲漲幅也有9%，近一個月漲62%。
不僅四大主要航線大漲，包含澳紐、西非、南非、南美等航線也上漲，其中西非、南非周漲幅分別為14.92%、24.07%。受到新加坡傳出塞港情形，近洋線方面，遠東到東南亞大漲2成以上，每TEU較前一期大漲97美元，漲幅21.55%。
國內指標航商證實，現在不僅歐洲塞港，亞洲的新加坡同樣也面臨塞港狀況，業內人士引述外電指稱，全球第二大貨櫃港新加坡的壅塞已達臨界點，導致供應鏈危機迫在眉睫。新加坡港務集團（PSA Singapore）認為，這情況短期無解。
亞洲貨櫃諮詢公司Linerlytica在最新報告中指出，新加坡港口的停泊延誤時間已長達7天，而過去只需要半天的停泊時間。待泊總運力已上升至45萬TEU（20呎標準櫃），港口壅塞將在6月加劇。
法人指出，運價認列至營收通常約遞延1至2個月時間，加上紅海事件繞道導致認列時點可能延後，因此5月之後的高運價有較高機率是認列在第3季。倘若第2季下旬現貨運價仍維持上漲態勢不變，將有利推升市場對於第3季獲利的調升預期。
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