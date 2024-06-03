輝達新 HPC 平台激勵 台積電盤中價漲近4％

台積電（2330）3日盤中股價開高走高，目前盤中漲幅將近4％，漲幅創下近一周以來新高。法人指出，輝達執行長黃仁勳2日在Computex活動中再度釋出Rubin新平台，屆時台積電將有望再度吞下大單，成為推動台積電股價衝高的主要原因之一。

輝達昨日在台大體育館舉行Computex活動，黃仁勳親自主持整場簡報活動，主題包含AI運算、GPU及機器人未來發展等相關AI願景，其中更釋出Rubin新HPC平台，預計2026年將可望開始量產出貨。

外界預期屆時將會採用台積電3奈米製程、CoWoS-L先進封裝打造，且在未來AI商機持續爆發帶動下，台積電將有望再度吃下輝達大單，使未來營運表現可望續衝新高。

台積電今日股價表現受惠於輝達釋出AI新願景效應下，盤中目前漲幅達到3.65％至851元，且漲幅一度逼近4％，漲幅創下近一周以來新高，股價則寫下近三個交易日以來新高。