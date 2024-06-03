快訊

意在言外！台中目標60處…第44處公托開幕 盧秀燕點名江啟臣「接棒」

一片紅通通！黃仁勳點名43檔台廠盟軍 一表看「哪3檔」心酸下跌

又有了！台灣寶可夢中心快龍玩偶缺貨17小時又補貨 免排隊1招堵黃牛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃仁勳43檔概念股…今日收盤結算表一次看！ 3下跌、13檔漲停、2平盤、其餘皆收紅

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
輝達執行長黃仁勳周日演講，宣示迎接第四次工業革命 核心即是AI。圖／聯合報系資料照片
輝達執行長黃仁勳周日演講，宣示迎接第四次工業革命 核心即是AI。圖／聯合報系資料照片

黃仁勳昨日在台大演講中，一口氣點名了拉出43檔台廠盟軍！

今日在台股掀起旋風，台股盤中最高來到21,612.54點，與前一個交易日相比大漲438.32點；大盤收盤站回10日均線，多頭持續發威下盤勢開高走高，指數21,536.76點，漲362.54點、漲幅1.71%，成交金額4,333.20億元。

「黃仁勳概念股」更強勢猛攻多檔「被點名股」包括了許多在早盤就同步漲停亮燈鎖死。

漲停：

圓剛（2417）、麗臺（2465）、德律（3030）、益登（3048）、艾訊（3088）、曜越（3540）、聰泰（5474）、慧友（5484）、迎廣（6117）、廣運（6125）、立端（6245）、宸曜（6922）、新漢（8234）。

下跌：

宏碁（2353）、鴻準（2354）、華碩（2357）。

平盤：

聯電（2303）、中光電（5371）。

AI 黃仁勳

延伸閱讀

買50張中信金（2891）價格36.65元！ 肥羊：從沒說過大漲不能買股票

黃仁勳台大演講報明牌…「42檔」清單大公開！ 專家：好險很多檔！僅幾家可能被買到漲停

有「黃仁勳明牌ETF」？00935持有10檔…權重高達近7成！ 電腦展後報酬皆勝過大盤

00919殖利率10%以上…但25塊好貴？ 存股哥：若股價50依然毫不考慮地買進

相關新聞

黃仁勳43檔概念股…今日收盤結算表一次看！ 3下跌、13檔漲停、1平盤、其餘皆收紅

黃仁勳昨日在台大演講中，一口氣點名了拉出43檔台廠盟軍！

黃仁勳演講43檔概念股…產業別、近四季本益比！ 整理4圖表格一次看

NVIDIA (NVDA) 的創辦人黃仁勳2日在台大發表演講，過程中的背板、展示影片都提到很多台灣的合作夥伴公司！

「黃仁勳概念股」猛攻 台股反彈大漲362點收21,536點 台積電收846元

台股3日站回5、10日均線，多頭持續發威下盤勢開高走高，收盤指數21,536.76點，漲362.54點、漲幅1.71%，...

黃仁勳加持機器人猛漲 這兩檔被處置照樣飆漲停

台股3日開高走高，機器人概念股持續為盤面焦點，雖有6檔相關個股因股價持續飆漲遭到處置，仍有聰泰（5474）及羅昇（837...

SCFI 運價指數大漲12% 塞港危機出現 貨櫃三雄反彈上揚

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）再較前一周上漲12.6%，來到3044.77點，為2022年8月底以來新高。另外國內航...

輝達新 HPC 平台激勵 台積電盤中價漲近4％

台積電（2330）3日盤中股價開高走高，目前盤中漲幅將近4％，漲幅創下近一周以來新高。法人指出，輝達執行長黃仁勳2日在C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。