黃仁勳43檔概念股…今日收盤結算表一次看！ 3下跌、13檔漲停、2平盤、其餘皆收紅

黃仁勳昨日在台大演講中，一口氣點名了拉出43檔台廠盟軍！

今日在台股掀起旋風，台股盤中最高來到21,612.54點，與前一個交易日相比大漲438.32點；大盤收盤站回10日均線，多頭持續發威下盤勢開高走高，指數21,536.76點，漲362.54點、漲幅1.71%，成交金額4,333.20億元。

「黃仁勳概念股」更強勢猛攻多檔「被點名股」包括了許多在早盤就同步漲停亮燈鎖死。

漲停：

圓剛（2417）、麗臺（2465）、德律（3030）、益登（3048）、艾訊（3088）、曜越（3540）、聰泰（5474）、慧友（5484）、迎廣（6117）、廣運（6125）、立端（6245）、宸曜（6922）、新漢（8234）。

下跌：

宏碁（2353）、鴻準（2354）、華碩（2357）。

平盤：

聯電（2303）、中光電（5371）。