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黃仁勳點將 這16檔應聲飆上漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
晶片大廠輝達(Nvidia)執行長黃仁勳2日出席台北電腦展，發表演說。(路透)
晶片大廠輝達(Nvidia)執行長黃仁勳2日出席台北電腦展，發表演說。(路透)

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北電腦展開展前，率先在台大舉辦演講，包括鴻海（2317）董事長劉揚偉、廣達（2382）董事長林百里等供應鏈董事長親自出席參加，且在演講最後的致謝影片中，感謝多家台灣供應商董事長與執行長；被黃仁勳點到名的多家廠3日應聲大漲，統計在43家上市櫃公司中，多達16檔在盤中飆上漲停板。

台股3日開高走高，盤中大漲逾400點，黃仁勳功不可沒，他在2日演講中點名感謝的廠商中，有多達15家盤中衝上漲停，包括研揚（6579）、艾訊（3088）、慧友（5484）、迎廣（6117）、廣運（6125）、立端（6245）、宸曜、新漢（8234）、德律（3030）、益登（3048）、圓剛（2417）、弘憶股（3312）、麗臺（2465）、聰泰（5474）、曜越（3540）、凌華（6166）等。

權王台積電（2330）也是大漲表現，早盤以839元開高後再往上攻高，一度衝達853元，大漲32元，貢獻大指數超過250點；鴻海也是上漲表現早盤以177元開出，一度拉升至179.5元，朝180元關卡前進，盤中漲幅2.9%，貢獻大盤指數約20點。

黃仁勳在2日的演講時強調AI多元應用，曾多次提到AI工廠與AI製造的目標，並藉此衍生出龐大的生態系；其中，在AI工廠領域以鴻海為整合者（integrator）的角色秀出生態鏈樹狀圖，整合軟硬體與製造、機器人等環節，並揭露所羅門、廣運等國內老牌科技廠也加入其生態系。

黃仁勳並透露，輝達正在一項從事野心勃勃的計畫：以「Eartch 2」模擬地球，能夠預測未來氣候，給人們更好的未來，該介紹影片也以台灣為例；黃仁勳更多次提到AI工廠與AI製造的目標，包括鴻海、和碩（4938）、緯創（3231）、台達電（2308）等都利用輝達的技術，來改善工廠與製造流程。

黃仁勳欽點個股3日走強，在43檔上市櫃公司中，多達16檔衝上漲停，廣運一開盤就跳空以漲停134.5元開出後鎖死，排隊買單超過2.3萬張；所羅門也是上漲表現。

AI 黃仁勳

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