黃仁勳開講 法人看好研華等工業自動化族群後市

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日配合COMPUTEX（台北國際電腦展）以人工智慧（AI）如何帶動全球新產業革命發展為主題進行演講，內容闡述AI發展藍圖及規劃，以及長線發展前景，法人機構認為，包括研華（2395）等工業自動化族群營運均有機會受惠於此。

黃仁勳在2日演講內容，提及AI一方面可用以實現數位諮詢人物，另一方面還可以用以打造虛擬工廠，長線發展前景可期。

分析師表示，其中，透過生成式AI現有語言、搜尋、臉型等模型，即可建立數位護理師、數位客服、數位教師等數位諮詢人物，並可應用於用藥諮詢、產品介紹等場域，至於虛擬工廠目前則係與鴻海（2317）合作打造，使用NVIDIA數位孿生模型提升自動化及生產效率，以收節省能源、成本、時間之效。

與工業自動化產業關聯性較高者為Game Changing AI，其係藉由AI改變既有產業遊戲規則或營運模式的AI應用，並將改變過去運作形態，然而，此類應用必須在特定場域中透過邊緣端的AI支援進行，而非與翻譯、圖像生成等日常生活相關應用係透過雲端AI執行，終端垂直產業將包括零售、醫療、製造、能源等。

除龍頭廠研華位列供應鏈外，其他包括艾訊（3088）、慧友（5484）、廣運（6125）、凌華（6166）、立端（6245）、醫揚（6569）、研揚（6579）、宸曜、新漢（8234）、研華轉投資的英研智能、中光電（5371）轉投資的中光電智能、樺漢（6414）轉投資的超恩等工業自動化族群，營運均有機會受惠於此。