黃仁勳點名40檔個股掀台股旋風 台股盤中大漲近400點

黃仁勳昨日在台大演講中，一口氣點名了40多檔輝達供應鏈名單的台股，今日在台股掀起旋風，台股早盤最高來到21546.24點，大漲372點，大約10點左右雖然漲勢拉回40點，但10分鐘之內，馬上又再創今日高點，截至10點10分，大盤指數最高來到21568.28點，氣勢如虹，尤其「護國神山」台積電盤中大漲至848元，漲幅達3.29%，其他「點名股」包括了鴻海大漲逾4%、聯發科、緯創、廣達、和碩等被點名的個股，漲幅也超過2%，其他如曜越、廣運、宸曜這些同樣被點名為合作夥伴的個股，更是在早盤同步攻上漲停，到上午10點，成交量已衝破2千億。

對此統一投顧分析，黃仁勳宣布利多，在下一波生成式AI 發展計畫，將攜手9大台廠共同打造Blackwell 架構系統，包括華擎旗下永擎電子、華碩、技嘉、鴻海旗下鴻佰科技、英業達、和碩、廣達旗下雲達、美超微、緯創及緯穎都榜上有名，與輝達的合作包括了利用輝達技術，推出雲端、地端、嵌入式和邊緣AI 系統，這些個股今日的表現都受到相當大的激勵作用。

永豐投顧分析，上周輝達公布財報之後已帶動AI族群有新一波氣勢，而黃仁勳昨日演講之後，接下來是COMPUTEX登場，一連串的國際級重量龍頭公司接力對AI主題發表演說，也將帶動AI族群的氣勢，一路旺到電腦展。

若觀察美股上周五四大指數的表現，終場漲跌互見，道瓊工業指數上漲574.83點，或1.50％，收在38686點；標普500指數上漲42.03點，或0.80％，收在5277.51點；那斯達克指數下跌2.06點，或0.01％，收在16735.0點；費半指數下跌49.8點，或0.96％，收在5,123.35點，不過台股方面則由於黃仁勳點名多檔身為輝達供應鏈的個股，引市場期待未來商機無限，因此一開始就反應慶祝行情。黃仁勳除了介紹新平台Blackwell GPU，也首度揭露下一代平台名稱將為「Rubin」，且會採用台積電的3奈米製程，並在2026年進入量產、搭載HBM4，因此帶動台積電等相關概念股同步大漲。