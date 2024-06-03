台積電股東會前 股價拚收復5日線、領軍台股大漲

台積電（2330）預定6月4日召開股東常會，也是台北國際電腦展開展日，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台大演講時，兩度提及台積電，且在演講最後的致謝影片中，感謝多家台灣供應商董事長與執行長，台積電3日股價跳空開高，以839元開出後，一度拉升至846元，站上月線之外，也拚收復5日線，盤中漲幅逾3%，貢獻大盤指數超過200點。

台積電股東會將改選十名董事（含七名獨立董事），台積電董事長劉德音將在今年股東會後退休，總裁魏哲家將接任下屆董事長，兩人對半導體市場趨勢、配息是否再拉高、甚至是股價的看法等都是市場關注的焦點。

黃仁勳在台北國際電腦展正式開展前，率先在台大進行演講，包括鴻海（2317）董事長劉揚偉、廣達（2382）董事長林百里、華碩（2357）董事長施崇棠、緯創（3231）董事長林憲銘、技嘉（2376）董事長葉培城、美超微執行長梁見後、台塑（1301）董事長林健男、宏達電（2498）董事長王雪紅、台達電（2308）董事長鄭平、台灣大（3045）董事長蔡明忠等都出席參加。

黃仁勳在台灣大學發表演講的過程中，特別提到台積電與鴻海集團，並且在演講最後的致謝影片中，感謝多家台灣供應商董事長與執行長；黃仁勳在演說中兩度提到台積電，第一次是在介紹CUDA軟體平台時，表示台積電正運用其cuLitho微影資料庫，第二次為在說明AI的願景時，表示正與台積電一同探索萬物的極限。

台積電3日以839元開高，一度拉升至846元，上漲25元，漲幅3.04%，貢獻大盤指數逾200點。