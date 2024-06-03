黃仁勳版ETF…AI明牌清單大公開 專家：好險很多檔！僅幾家可能被買到漲停

黃董AI大聯盟台股清單

AI教父暨夜市美食家黃董今（2日）天AI佈道大會，最後給了一張股市明牌懶人包？好險很多檔，不然如果只有講到某幾家，可能被買到漲停！

3日應該又是AI概念股的一天？話說黃董的氣勢如果現在選總統可能都會上。

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