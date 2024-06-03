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黃仁勳版ETF…AI明牌清單大公開 專家：好險很多檔！僅幾家可能被買到漲停

聯合新聞網／ 阿格力
黃仁勳在台大演說，除了分享AI技術，也細說他對台灣夜市的喜愛。歐新社
黃仁勳在台大演說，除了分享AI技術，也細說他對台灣夜市的喜愛。歐新社

黃董AI大聯盟台股清單

AI教父暨夜市美食家黃董今（2日）天AI佈道大會，最後給了一張股市明牌懶人包？好險很多檔，不然如果只有講到某幾家，可能被買到漲停！

3日應該又是AI概念股的一天？話說黃董的氣勢如果現在選總統可能都會上。

1.研揚（AAEON）6579

2.宏碁（Acer）2353

3.凌華（ADLINK）6166

4.研華（ADVANTECH）2395

5.日月光投控（ASE）3711

6.華擎（ASRock）3515

7.華碩（ASUS）2357

8.圓剛（AVerMedia）2417

9.艾訊（Axiomyek）3088

10.勤誠（Chenbro）8210

11.仁寶（COMPAL）2324

12.中光電（Coretronic）5371

13.台達電（DELTA）2308

14.益登（EDOM）3048

15.慧友（EverFocus）5484

16.鴻海（Foxconn）2317

17.巨大（GIANT）9921

18.技嘉（GIGABYTE）2376

19.英業達（Inventec）2356

20.迎廣（InWin）6117

21.廣運（KENMEC）6125

22.京元電（KYEC）2449

23.立端（Lanner）6245

24.麗臺（Leadtek）2465

25.光寶科（LITEON）2301

26.聯發科（MediaTek）2454

27.神達（MiTAC）3706

28.微星（MSI）2377

29.宸曜（Neousys）6922

30.新漢（NEXCOM）8234

31.醫揚（onyx）6569

32.和碩（PEGATRON）4938

33.廣達（Quanta）2382

34.所羅門（SOLOMON）2359

35.德律（TRI）3030

36.曜越（Thermaltake）3540

37.台積電（TSMC）2330

38.聯電（UMC）2303

39.欣興（Unimicron）3037

40.緯創（Wistron）3231

41.緯穎（Wiwynn）6669

42.聰泰（YUAN）5474

◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2359所羅門 AI 微星 華碩 黃仁勳

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