黃仁勳版ETF…AI明牌清單大公開 專家：好險很多檔！僅幾家可能被買到漲停
黃董AI大聯盟台股清單
AI教父暨夜市美食家黃董今（2日）天AI佈道大會，最後給了一張股市明牌懶人包？好險很多檔，不然如果只有講到某幾家，可能被買到漲停！
3日應該又是AI概念股的一天？話說黃董的氣勢如果現在選總統可能都會上。
1.研揚（AAEON）6579
2.宏碁（Acer）2353
3.凌華（ADLINK）6166
4.研華（ADVANTECH）2395
5.日月光投控（ASE）3711
6.華擎（ASRock）3515
7.華碩（ASUS）2357
8.圓剛（AVerMedia）2417
9.艾訊（Axiomyek）3088
10.勤誠（Chenbro）8210
11.仁寶（COMPAL）2324
12.中光電（Coretronic）5371
13.台達電（DELTA）2308
14.益登（EDOM）3048
15.慧友（EverFocus）5484
16.鴻海（Foxconn）2317
17.巨大（GIANT）9921
18.技嘉（GIGABYTE）2376
19.英業達（Inventec）2356
20.迎廣（InWin）6117
21.廣運（KENMEC）6125
22.京元電（KYEC）2449
23.立端（Lanner）6245
24.麗臺（Leadtek）2465
25.光寶科（LITEON）2301
26.聯發科（MediaTek）2454
27.神達（MiTAC）3706
28.微星（MSI）2377
29.宸曜（Neousys）6922
30.新漢（NEXCOM）8234
31.醫揚（onyx）6569
32.和碩（PEGATRON）4938
33.廣達（Quanta）2382
34.所羅門（SOLOMON）2359
35.德律（TRI）3030
36.曜越（Thermaltake）3540
37.台積電（TSMC）2330
38.聯電（UMC）2303
39.欣興（Unimicron）3037
40.緯創（Wistron）3231
41.緯穎（Wiwynn）6669
42.聰泰（YUAN）5474
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言