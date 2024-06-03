超級股東會 台積電扛主秀

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周將進入超級股東會周。雖然將召開的上市櫃公司家數131家，僅是上周的四分之一，但在權王台積電（2330）領軍下，將登場的股東會公司總市值高達23.4兆元，占台股比重近三分之一，各家公司董總在股東會中所釋出的未來展望等內容，將是各自股價、及大盤指數是否向22,000點衝關焦點。

根據統計，上市櫃公司本周將召開股東會的家數，分別是3日11家、4日五家、5日15家、6日37家 、7日63家，總計為131家，市值合計達23.4兆元、占台股權重32.1%。

其中，5日雖僅有五家，但卻是全球科技股的焦點，因為台積電的股東會將登場，其目前市值已達21.2兆元、占台股比重達29%，同時，是董事長劉德音退休前的大戲，與總裁魏哲家在會中對先進製程的未來展望等發言，將直接左右台股、美股費城半導體等科技股走勢。

另一個股東會重頭戲，則是在7日登場的大立光，同日還有元大金、永豐金，其市值均逾2,000億元；千億元級別的還有6日的致茂，其它超過300億元的有：3日的裕民，7日的京城銀、遠雄、大成、台玻、華泰、廣明、所羅門等公司。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處經理蔡明翰等表示，台積電自4月法說會來，股東會將是再次面對一般投資人、內外資法人的重要場合，尤其是法人圈自4月下旬來陸續調高目標價至900元以上、甚至超過千元，因此，若未來展望優於外界預期時，是否掀起另一波調高目標價風潮、並帶動新一波多頭攻勢，將是市場焦點。

台積電 台股 股東會

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