台股6月天 先蹲後跳…行情仍有機會攻22,000點

台股在MSCI（明晟）季度調整、中國大陸宣布中止ECFA（兩岸經濟合作架構協議）部分產品減讓等因素衝擊下，5月指數失守月線大關。展望6月後市，第一金投顧董事長陳奕光等五大董總認為，短線指數修正承壓，預期6月行情將先蹲後跳，包括AI、利率政策、地緣政治風險將是多空決戰的三大關鍵，行情仍有機會攻上22,000點。

綜合陳奕光、台新投顧總經理呂仁傑、永豐投顧總經理李學詩、富邦投顧董事長蕭乾祥、統一投顧董事長黎方國等市場名師看法，短線上，台股雖然暫時失守月線大關、且跌破本波多頭的上升趨勢軌道，使行情短線承壓，但預期在下周末、6月中旬前後將修正完成，使6月行情呈現「先蹲後跳」走勢。

此外，就基本面來看，輝達、台積電（2330）、鴻海（2317）等大廠對第2季展望樂觀，加上上市櫃公司5月營收將擺脫五窮六絕的循環軌跡，可望優於4月、且6月又將優於5月下，將力推指數上看21,800點至22,000點，而下檔在20,900點至21,100點。其中，散熱、光通訊、IP、IC設計、晶圓代工等AI股，金融、生技族群，都有機會成為盤面焦點。

綜觀影響台股6月行情的三大關鍵，首先就是明（4）日開展的台北國際電腦展。繼昨晚輝達執行長黃仁勳開講後，3日有AMD執行長蘇姿丰、高通執行長艾蒙，隨後是聯發科執行長蔡力行、美超微執行長梁見後等「大咖」陸續接棒，主題都圍繞在AI發展上，使台股資金將聚焦在AI PC、AI手機、AI機器人等供應鏈。

其次，13日凌晨美國聯準會（Fed）將宣布最新利率決議。雖然市場已預期將維持不變，但主席鮑爾在會後記者會對今年降息的看法、及各委員對未來利率政策預估的利率點陣圖，將是市場關注焦點，並攸關美、台股市漲跌。

第三，對岸在上周突然宣布第二波ECFA部分產品關稅中止減讓，是否還有第三波？同時，對岸的軍演是否告一段落、還是有進一步動作？再加上中東、俄烏等局勢變化，地緣政治風險將是影響6月行情的一大變數。