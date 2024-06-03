證券業永續座談 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心於2024年5月31日假臺大醫院國際會議中心，舉辦「2024年度證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會」，現場有超過60家證券業的董事、監察人與高階經理人等百餘位代表出席。

櫃買中心主任秘書涂月憲致詞時表示，公司永續發展需要經營階層的大力支持，而本次座談會眾多證券業董監事及高階經理人的親自蒞臨參與，正代表大家對永續議題的高度重視，希望證券業者一起努力，將永續發展內化為企業核心文化，達成我國2050年淨零排放目標。

此次座談會安排安永聯合會計師事務所會計師曾于哲，以「董事會與高階主管如何審閱永續資訊：ESG 資訊揭露規範」為主題，講述從過往注重股東觀點的「有形價值」，逐步朝向利害關係人觀點的「無形價值」，讓公司管理階層從永續報告書中尋找永續議題，重新審視自身的長期競爭力。

中華開發金融控股公司永續發展處協理林書瑤，從實務面分享永續報告書編製的寶貴經驗，包括永續報告書相關法規與準則、編製常見問題、確信與查證、證券商永續指標揭露案例等議題。

中華開發金融控股 櫃買中心

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