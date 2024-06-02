快訊

明雨勢趨緩...北部轉涼低溫僅21度 周二再迎水氣「這3天」降雨最劇

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

未來一周可能轉向中小型股表現 指數上建議區間操作

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

受到美股科技股回檔影響，連帶壓抑重要權值股表現，導致上周五台股震盪走低，終場下跌190點，收在21,174點，跌幅0.8%；上周下跌391點，跌幅1.8%，周線終止五連紅。

美國國內生產毛額（GDP）第1季年率修訂值為1.3%，低於初值的1.6%。加上紐約聯準銀行總裁Williams表示，雖然通膨仍然過高，但供需失衡情況正在緩解，通膨率料將在今年下半年繼續下降，使先前強勢的美債殖利率有所回落。近期美國科技股呈現回檔走勢，盤面上實業相關族群表現較為強勢。

MSCI權重調整，上周五台積電最後一盤爆量急殺，台股收跌190點失守月線，收在21,174點。過去幾個交易日，半導體與電子類股轉弱，且航運指數大跌，航運三雄回測月線，整體格局轉差。金融指數也已跌破各期重要均線。

盤面上，強勢族群包括橡膠、營建類股，漲幅排行榜上的強勢類股多為中小型股，指數權重較高的族群，整體來說表現疲弱，對指數造成負貢獻具居多。有鑒於此，不排除未來一周可能轉向中小型類股表現的盤面，指數操作上建議轉向震盪思維，區間操作為主。

台股 科技股 通膨

延伸閱讀

Computex登場！野村按讚AI供應鏈 看多11檔台股

台股上攻加台幣貶值 金融三業前四月大賺約4000億

台股外資賣不停！尾盤爆量殺 最後一盤噴出2,015億元天量

00919成分股新增有航運、營建…屬景氣循環股怎被納入？ 專家：現階段還算合理

相關新聞

Computex登場！野村按讚AI供應鏈 看多11檔台股

台北國際電腦展（Computex）登場，主題聚焦人工智慧（AI）。野村證券在最新出具的「亞太科技產業戰略」報告中，對科技...

雙季雙升股反攻先鋒 技嘉、大立光、儒鴻等多頭捍衛軍

雖然時序處於產業淡季，但台股優質族群奮力破除「五窮六絕」魔咒，技嘉、元大金、大立光、儒鴻等個股，不僅第1季業績亮麗，第2...

三重作帳行情蓄勢待發 國泰金、慧洋等多頭先鋒

國際股市多空震盪，台股同步整理，專家指出，時序邁入第2季後半場，月底、季底及半年報的「三重作帳」效應引爆，聯電、國泰金、...

寶佳集團 增持元大、富邦金

近來國際主權基金大幅加碼金控、銀行股，同樣奉行價值型投資的投資機構寶佳集團，董事長林陳海也看中元大金、富邦金，在持股比不...

台股外資賣不停！尾盤爆量殺 最後一盤噴出2,015億元天量

台股昨（31）日在外資持續大賣330億元下，衝擊指數開高走低殺尾盤，特別是MSCI調整盤後生效影響下，最後一盤瞬間跳水1...

就市論勢／AI散熱、車用元件 搶鏡

台股昨（31）日震盪走低，終場跌190點收21,174點，周線止步連五紅，成交量放大至6,900億元。整體5月台股漲777點，漲幅3.8%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。