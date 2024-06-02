未來一周可能轉向中小型股表現 指數上建議區間操作

受到美股科技股回檔影響，連帶壓抑重要權值股表現，導致上周五台股震盪走低，終場下跌190點，收在21,174點，跌幅0.8%；上周下跌391點，跌幅1.8%，周線終止五連紅。

美國國內生產毛額（GDP）第1季年率修訂值為1.3%，低於初值的1.6%。加上紐約聯準銀行總裁Williams表示，雖然通膨仍然過高，但供需失衡情況正在緩解，通膨率料將在今年下半年繼續下降，使先前強勢的美債殖利率有所回落。近期美國科技股呈現回檔走勢，盤面上實業相關族群表現較為強勢。

MSCI權重調整，上周五台積電最後一盤爆量急殺，台股收跌190點失守月線，收在21,174點。過去幾個交易日，半導體與電子類股轉弱，且航運指數大跌，航運三雄回測月線，整體格局轉差。金融指數也已跌破各期重要均線。

盤面上，強勢族群包括橡膠、營建類股，漲幅排行榜上的強勢類股多為中小型股，指數權重較高的族群，整體來說表現疲弱，對指數造成負貢獻具居多。有鑒於此，不排除未來一周可能轉向中小型類股表現的盤面，指數操作上建議轉向震盪思維，區間操作為主。