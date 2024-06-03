就市論勢／航運、營建、金融 可留意

盤勢分析

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月4日至7日登場，5月起連續利多消息資金湧入AI股，一線AI股因法人持股部位已高，導致二線AI股籌碼優勢漲勢更強勁。預計電腦展期間AI股短線交易熱度達高峰，結束後可能拉回整理。

第2季歐洲線、地中海線、美西線與美東線等四大航線運價上漲。8月1日起拜登政府加徵大陸進口新能源車關稅至100％，大陸電動車出口至南美規避關稅及洗產地，伴隨南美線，亞洲近洋線、東南亞線運價大漲，大陸出口商提前搶櫃，加上美國港口壅塞推升運價，亞洲40呎貨櫃運價持續調升。

營建股指標華固表示，政府推新青安貸款買房需求強勁，房市景氣繁榮，華固採取平衡股利政策，帳上保留盈餘上百億，每年都有穩定配息。5月起ETF更換成分股增加績優營建股，營建族群評價低於AI科技股，股價活潑度又高於金融股，具備穩定現金流及持續高現金股利特性，股價漲跌族群性強。

投資建議

4月指數回檔是4月15日跌破上升趨勢線後，外資大量調節，指數從4月10日的20,883高點修正至4月19日的19,291低點，波段下跌1,592點、跌幅7.6%。6月再度面臨考驗：5月29日、5月30日跌破上升趨勢線，6月上旬若無法回到上升趨勢線之上，指數將轉為高檔震盪整理。

短線操作建議，電子股幾乎全部AI化，核心在AI供應鏈、AI機器人與AI PC供應鏈；非電族群則以航運、營建、金融股為主。