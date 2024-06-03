野村按讚11家科技廠

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）4日開展，主題聚焦AI。野村證券在最新出具的「亞太科技產業戰略」報告中指出，對科技股仍抱持非常正面立場，特別是受惠AI趨勢的公司，如先進的晶圓代工廠、記憶體晶片商、伺服器製造商。

野村認為，AI將持續推動科技股上揚，動能將持續到今年下半年及明年。台廠中，野村看好11家台廠，包括台積電、信驊、祥碩、矽力*-KY、廣達、鴻海、欣興、台達電、嘉澤、台燿、聯茂等，均給予「買進」評等。

野村指出，去年中以來，科技需求強勁復甦令人印象深刻，尤其是全球晶片出貨趨勢。截至目前為止，這波復甦的主要驅動力為2022年及2023年的電子庫存修正告一段落，加上對AI伺服器的投資力道。主要AI供應商釋出正面評論，讓野村對於AI伺服器的持續投資充滿信心。

野村指出，大型語言模型（LLMs）等AI最新形式走向貨幣化，將擴大AI驅動的硬體技術需求，涵蓋普通伺服器、AI PC、AI手機等，推動下一階段的科技復甦，並從下半年一路持續到2025年及以後。

野村認為，對於大型國際邏輯晶片及記憶體晶片製造商來說，對半導體設備的投資應該會在今年底開始回升，部分原因是為了支援下一世代AI處理器及記憶體生產。推動2025年科技股成長的另一力量，則來自於這個周期的可能落後者（如工業和汽車零組件）需求復甦。