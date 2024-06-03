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外資加碼族群 還有戲

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

輝達財報優於預期，顯示全球AI需求熱度不減，再加上台北國際電腦展等科技盛會將陸續登場下，外資5月買超台股逾817億元，是今年單月次高，主要加碼台積電（2330）、聯發科等多檔個股，市場看好將是催動行情再寫新猷的焦點。

華南永昌投信協理申暉弘、國泰證期顧問處分析師蔡明翰等表示，台股的AI追價熱度，隨輝達公布財報後再次加溫。反應在外資動向上，短線雖連四賣、金額達1,064億元，但5月買超仍達817億元，是今年以來的單月次高。其中，台積電買超5.7萬張、金額達466億元，是買超金額第一大的個股。

另外，聯發科的211億元、廣達168億元，是全月買超金額突破百億元的三檔個股，其它逾40億元的還有陽明、光寶科、聯強、華碩、緯穎、聯電、奇鋐、健鼎、長榮、藥華藥。

台新投顧協理范婉瑜指出，分析外資5月主要加碼的個股，主要買盤仍集中在AI股上，在買超逾40億元的個股中，多達九檔，此外，非電族群的業績成長股，如海運股，有望交出季季高的好成績，均吸引外資青睞。

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