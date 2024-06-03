一周盤前解析／AI PC鏈、貨櫃海運 發燒

台股上周五（31日）大盤開盤衝高175點後，隨中國大陸宣布中止ECFA，開始走低翻黑，尾盤因MSCI壓低調整，致使跌幅擴大，終場以上影線黑K、下跌190點、收在21,174點當日最低，小破月線，技術面持續降溫修正。

永豐投信投研團隊指出，台股雖短線面臨修正，但中長天期均線都走揚，多頭格局仍未被破壞，雖然第2季為電子淡季，但在台積電法說後已經歷過一次利空測試，加上COMPUTEX即將展開，大盤逢回仍宜偏多布局。

台新投顧協理范婉瑜認為，近日市場對Fed降息預期已降低，除部分科技股續強外，美股走勢有轉弱跡象；台股短線雖壓回，但尚不影響類股輪動，短線操作維持逢回布局強勢族群為主，AI相關族群可留意。

統一投顧協理陳晏平表示，COMPUTEX開展在即，AI熱潮將有機會再起，加上6月中接續蘋果WWDC大會、微軟宣布推動AI PC生態圈，均為電子股帶來正面效應。此外，旺季來臨使得貨物集中出貨，也將導致缺櫃問題更加惡化，有利於貨櫃三雄表現。

第一金投顧協理黃奕銓指出，指數短期跌破上升趨勢線，可能先轉為高檔震盪，後續則視外資進出動態、及美股能否止穩，才有利重新上攻。

操作部分，指數轉為震盪，但沒有快速下跌風險下，個股還是伺機表態。本周台北電腦展及輝達股票分割將為相關台股個股帶來不少利多，然要提防利多出盡的情況，屆時資金或將轉換族群，投資人需要多做留意。