鄭文賢專欄／低軌衛星、離岸風電 看俏

台股上周在AI、半導體股帶動下，5月28日再創21,937新高點，不過近期在美債殖利率又回升至4.6%下，指數漲多拉回跌破10日線及月線支撐，短線進入高檔橫盤整理走勢。預計本周全球金融市場焦點將轉向Fed貨幣政策，6月上旬將有一系列總經數據公布，包含6月初ISM指數、7日非農就業數字、12日CPI等，均可能牽動13日的聯準會（Fed）利率決策會議。

Fed利率會議將公布最新利率點陣圖為重中之重。由於目前就業市場穩健，初申失業金人數停留在21萬人，而5月CPI年增率預期也將停留在3.5%，顯示通膨黏性足，先前今年降息3碼的預期必定下修，若直接下修至1碼，恐引發殖利率上揚導致股市波動。

此外，本次COMPUTEX未演先轟動，包括昨（2日）晚NVIDIA黃仁勳在展前特別在台大舉行主題演講，另外AMD執行長蘇姿丰、SuperMicro創辦人梁見後、及聯發科（2454）、高通等也都將發表主題演講。

此外，各大廠也都將展出各家新一代的AI新產品，包括AI伺服器、AI PC、高速傳輸及AI機器人等，預期屆時各大媒體版面都將會被AI新聞所填滿。

產業部分，電子族群來看，首選仍以AI族群為主，雖然短線個股漲幅都較高，不過若從長線趨勢來看，AI的成長性仍是最明確的。由近期各家法說會及股東會釋出的消息，NVIDIA新一代的伺服器GB200在第4季就會開始拉貨。

由於GB200單一機櫃價格高達200-300萬美元，出貨量也從原本的4萬櫃逐步上修至5-6萬櫃，換算整體產值高達3-4兆新台幣，商機十分龐大，相關的供應鏈包括組裝、機殼、散熱、PCB等業績都可望大幅跳升。

低軌衛星產業方面，由於SpaceX預計今年發射量將成長50%，另外Amazon旗下的Kuiper今年也將開始大量發射布署，將一路成長至2028年，加上台灣也自行投入研發打造國家太空隊，投入金額超過650億台幣，將對相關台廠業績有明顯挹注。

非電子部分，由於台灣離岸風電即將進入第三階段的區段開發，發電總量將達15GW，為第二階段的三倍，對各項組件包括風機、葉片以及水下基礎建設的規格要求將更高，單價也同步提升，形成價量齊升的狀況。預計今年第4季就會開始供貨，長線趨勢十分明確，值得持續留意。

（作者是元富投顧總經理）