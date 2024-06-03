華南永昌推買美股享好康

隨美國降息列車即將啟動，以及輝達（NVIDIA）將在6月7日進行股票分割，1股拆成10股，美股投資熱潮持續延燒。華南永昌證券自6月起推出「買美股免低收、一塊來存股」超優惠活動；活動期間，除美股交易不限金額免最低手續費之外，美股定期定額單筆申購只要新台幣1元。

近年來美股定期定額風靡市場，根據證券商同業公會統計數據，2023年複委託定期定額成交金額攀升至130億元，較2022年成長174%，投資戶數已達11萬人，較2022年成長124%。華南永昌證券為協助投資人輕鬆透過定期定額投資美股，打造「好優惠、好篩選、好彈性」三大投資好康。

「好優惠」是提供市場同業最低價，單筆申購只要新台幣1元；「好篩選」提供市值、績效與熱門排行榜，讓投資者輕鬆篩選標的；「好彈性」則是台外幣都可以約定扣款。

根據券商公會統計，今年1-4月整體複委託市場交易量年化較去年成長58%，華南永昌證券1-4月複委託業績年化較去年更是大幅成長80%。華南永昌證券為持續不斷擴展複委託業務，同時觀察到投資美股的年齡層有年輕化、小資族的趨勢，同步推出華南永昌買美股「免最低手續費」的活動，讓投資人進入美股的門檻變低、投資美股負擔更輕，在操作及下單上更具彈性。

為了讓投資人輕鬆掌握美股投資契機，華南永昌證券還整合「指標」、「選股」、「策略」三大核心要素，獨家編製「美股趨勢掃描」，協助投資人研判市場多空與美股趨勢。

「美股趨勢掃描」於去年獲得國家品牌玉山獎，也在今年4月底市場處於恐慌狀態時，就出現買進訊號，成功協助投資人掌握5月美股創新高的行情，並精準鎖定這一波公用事業類股最佳的行情。

華南永昌證券表示，未來將持續推出更貼近投資者需求的產品，讓不同年齡層、不同資產配置模式的投資人，都能穩健布局海外市場。