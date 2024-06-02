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Computex登場！野村按讚AI供應鏈 看多11檔台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台北國際電腦展（Computex）登場，主題聚焦人工智慧（AI）。野村證券在最新出具的「亞太科技產業戰略」報告中，對科技股仍抱持非常正面的立場，特別看好受惠AI趨勢的公司，如先進的晶圓代工廠、記憶體晶片商、伺服器製造商。

野村認為，AI將持續推動科技股上揚，動能將持續到今年下半年及明年。台廠中，野村看好11家台廠，包括台積電（2330）、信驊（5274）、祥碩（5269）、矽力*-KY（6415）、廣達（2382）、鴻海（2317）、欣興（3037）、台達電（2308）、嘉澤（3533）、台燿（6274）、聯茂（6213）等，均給予「買進」評等。

野村指出，去年年中以來，科技需求的強勁復甦令人印象深刻，尤其是全球晶片的出貨趨勢。到目前為止，這波復甦的主要驅動力為 2022年及2023年的電子庫存修正告一段落，加上對AI伺服器的投資力道。主要AI供應商釋出正面評論，讓野村對於AI伺服器的持續投資充滿信心。

野村指出，大型語言模型（LLMs）等AI最新形式走向貨幣化，將擴大AI驅動的硬體技術需求，涵蓋普通伺服器、AI個人電腦（PC）、AI智慧機等，推動下一階段的科技復甦，並從下半年一路持續到2025年及以後。

在大中華半導體方面，野村仍看好AI晶片硬體周期，並建議客戶，在AI產品轉型風險可能導致股價疲軟時，逢低買入股票。不過，非AI科技需求緩慢回升，加上非AI應用的訂單能見度有限，可能導致一些個股繼續盤整。

由於AI伺服器需求極大，野村上調今、明兩年的全球伺服器預估營收，今年全球營收預估成長率從37%大幅上調至70%，明年營收預估成長從21%調高到34%。野村下調今年的PC預估成長率，但上調 2025年的PC 預期成長率，因為PC 買家可能會期待 2025 年推出的AI PC更強大。

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