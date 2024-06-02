寶佳集團 增持元大、富邦金

近來國際主權基金大幅加碼金控、銀行股，同樣奉行價值型投資的投資機構寶佳集團，董事長林陳海也看中元大金（2885）、富邦金（2881），在持股比不超過5%比率內集中累積持股部位，可提供長期存股金融股的小資族參考。

國際兩大主權基金新加坡政府與挪威央行，繼前年逢低抄底後，最近一年持續加碼多檔金控與銀行股，兩大主權基金除同步加碼中信金、兆豐金二檔金控。其他還有富邦金、元大金、第一金獲新加坡政府基金加碼，挪威央行另外也對永豐金、台企銀與台中銀加碼增持股票部位，兩大主權基金近一年來加碼布局的金控與銀行股標的比上一年度更廣。

法人分析，主權基金買股策略都是長線布局、價值型投資為主軸，不論是大幅加碼還是持股維穩，均顯示主權基金看好這些金融業的投資價值與穩健營運，因此才會建立核心持股部位。

寶佳集團布局金融股，已經集中在元大、富邦金控及華票等三檔個股，其中華票已選任董事、進駐董事會參與營運管理，元大金、富邦金則是著眼長期穩定的成長性與符合理想的股利報酬率等，因此鎖定持股5%內持續累積部位。

其中，持有這兩檔金控的寶佳集團旗下合佳投資，持有元大金已達3.32%，居第二大單一股東，對富邦金近一年則是大加碼11萬張，持股比上升至2.29%。