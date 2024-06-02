雙季雙升股反攻先鋒 技嘉、大立光、儒鴻等多頭捍衛軍

雖然時序處於產業淡季，但台股優質族群奮力破除「五窮六絕」魔咒，技嘉（2376）、元大金、大立光、儒鴻等個股，不僅第1季業績亮麗，第2季營運更可望再攀高，法人看好「雙季雙升」概念股將躍居盤面多頭捍衛軍，帶領大盤反攻。

台新投顧副總黃文清表示，第2季是「五窮六絕」產業淡季，但不少個股破除魔咒；歷年第1季業績亮麗，第2季營運再攀高的個股，5、6月營運往往會率先起跑，將有機會領先大盤，提前反應下半年的旺季效應。

雙季雙升概念股 圖／經濟日報提供

第一金投顧董事長陳奕光指出，今年第1、第2季至今的累計營收較突出的個股，就算大盤高檔多空震盪劇烈，也將有高度防禦能力。如果第1季財報有獲利，且今年累計營收成長，除非第2季毛利率或營業利益率出現較大下滑，否則第2季業績已立於不敗之地。

以季報、營收率先篩選第1季、第2季財報可望突出的個股後，再進一步檢視營運展望，若機構法人近期上調公司獲利，代表第2季業績將再攀高，股價短線將適時展現抗震力道。

華南投顧董事長儲祥生認為，台股待籌碼健康換手後，有機會再度出現攻高訊號，第1季亮麗、第2季再攀高的雙季雙升概念股，有望引領台股再戰高點。

篩選後，技嘉、樺漢、儒鴻、晶碩等，第1季每股稅後純益都逾3元。另外，元大金、裕隆、技嘉、樺漢、儒鴻、晶碩、譜瑞-KY等，累計營收都較去年同期成長一成以上。儒鴻、樺漢、瑞鼎、華碩、晶碩、譜瑞-KY、大立光等，法人均預估今年EPS將超過10元。