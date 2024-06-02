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三重作帳行情蓄勢待發 國泰金、慧洋等多頭先鋒

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

國際股市多空震盪，台股同步整理，專家指出，時序邁入第2季後半場，月底、季底及半年報的「三重作帳」效應引爆，聯電（2303）、國泰金（2882）、遠東新等個股吸引外資、投信齊步加碼，且股價強勢的作帳概念股，將扮演台股多頭反攻，再戰高點的先鋒部隊。

距離上半年結算僅剩倒數19個交易日，短線在指數先前漲多創高下，國內外法人機構壓力大增，如何選股成市場關注重點。其中，作帳行情躍居為盤面焦點。

第一金投顧董事長陳奕光表示，月底、季底及半年報的「三重作帳」陸續啟動，近期不少獲法人買盤力挺標的成為投資人關注話題，引動作帳概念股成為市場交投新寵。

統一投顧董事長黎方國指出，現階段台股多空交戰，作帳行情依舊受到期待，因外資先前操作保守、賣多於買，由內資買盤擔綱要角，但現階段外資買盤陸續回籠，為了搶搭上半年最後一波布局績效，操盤手已開始細選布局標的，把握季底作帳行情。

近期盤面上，部分個股股價強勢、交投熱絡，已可看出外資、投信趁著作帳行情，擇優布局的痕跡，若再搭配產業旺季題材或業績題材，應可優先選擇。

統計顯示，5月以來，外資與投信齊步加碼逾千張，且股價強勢的個股，計有17檔，分布在半導體、電子零組件、電腦周邊等電子族群，以及水泥、營建、紡織、電機、金融等傳產股。

三重作帳概念股 圖／經濟日報提供
三重作帳概念股 圖／經濟日報提供

進一步觀察法人動態，5月以來，外資加碼聯電9.6萬張最多，國泰金買超6.9萬張、富邦金買超4.7萬張；同時期，投信買超前三名則是聯電、世界、富邦金。

至於股價走勢，這些具備作帳概念個股走勢同樣亮眼，5月以來，世紀鋼、世界、聯發科、玉晶光、信錦、慧洋-KY、國泰金等均上漲超過一成。

台新投顧副總黃文清指出，台股短線漲多後獲利了結賣壓增加，但若從市場逢低有撐態勢來看，意味前景仍然不看淡，而投信、外資等內外法人同步加碼標的更是人氣匯聚之處，且下半年即將邁入產業旺季，法人作帳可望事半功倍。

台股 國泰金 外資

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