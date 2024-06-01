6月除權息旺季…哪檔高殖利率股值得留意？ 專家：世界健身-KY（2762）目前仍處於低基期

【文．玩股華安】

什麼是「除權息行情」？

每年上市櫃公司根據前一年的獲利績效，透過分紅機制，以現金股利或股票股利的方式回饋給股東。這種在除權或除息前後，股票價格變動的情況，稱之為「除權息行情」。

具體來說，當公司公告配發股利後，如果配發的股利具有吸引力，便會吸引投資人進場搶買，導致股價上漲。然而，在除權息日當天，股價會扣除相應的股息金額，因此出現下跌的情況。如果之後股價漲回至原先水平，甚至更高，這過程便被稱為「填權息」，反之，若未能漲回來，則稱為「貼權息」。

「除權息行情」不僅提供了公司獲利與分紅表現的重要參考資訊，同時也是投資人判斷股票投資價值和預測股價走勢的重要依據。了解這一概念，投資人可以更準確地評估股票的潛在變動，並根據這些變動做出相應的投資決策。

而股利發放又分為現金股利及股票股利，其中投資人又更偏好高殖利率的股票：

現金股利：

當股份公司將其獲利轉換成現金發放給股東時，這就是現金股利。假設公司發放每股1元的現金股利，這意味著如果你持有一股股票，你就會得到1元現金。這種稱為「現金股利」。

股票股利：

股票股利則是公司將其獲利轉換成股票發放給股東。與現金股利不同，股票股利的單位是配股比例。例如，如果公司宣佈發放每股1元的股票股利，這意味著你每持有一股股票，就可以額外得到0.1股。你可以根據自己持有的股票數量計算你會得到多少額外的股票，這種稱為「股票股利」。

殖利率：

殖利率用來衡量一檔股票的股利回報率。高殖利率表示每股股票能夠帶來較高的股利，因此吸引許多投資人關注。殖利率可以分為「現金殖利率」和「股票殖利率」：

現金殖利率公式：

現金殖利率 = 每股現金股利／股票價格

股票殖利率公式：

股票殖利率 = 每股股票股利／股票價格

高殖利率的股票通常意味著企業有穩定的經營能力，因為它能夠穩定地發放股利，且除權息前1~2個月通常會出現拉抬行情。

以下為近期除權息個股：

從近期除權息的個股中，我們挑出值利率相對高的股票分別有：中菲行(5609)、世界健身-KY(2762)，殖利率分別為6%、5.89%，其中以世界健身-KY(2762)最引起我的注意，2023年EPS為3.5元，而股利配發5.86元，且今年3/19時公司曾實施庫藏股，表示公司相當看好未來的健身市場，而World Gym近期也開始在店內開啟新的營運模式，除了健身、上教練課外，也提供了重訓相關的飲食產品，公司新的營業型態對未來的獲利期望，有著正面的效果。

以技術型態來看，世界健身-KY(2762)目前仍處於低基期。以相同產業的柏文(8462)<健身工廠>來看，世界健身-KY(2762)去年的財報更優於健身工廠。且公司從股利及執行庫藏股上，都能看出公司想拉高股價的決心。僅剩下八個交易日即除權息，投資人如果在近期不願意追高強勢股，不如來看看高殖利率且即將除權息的個股。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：除權息旺季！6月哪檔高殖利率股值得留意？這檔值得你留意！