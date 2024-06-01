永豐金證券數位服務 三年內交易人數翻倍

隨著科技日新月異，投資人對高效、智能的投資工具需求與日俱增。永豐金證券精準抓住市場脈動，持續推出多項創新數位服務，成功吸引投資人青睞，交易人數在過去三年內翻倍成長，豐雲學堂的瀏覽量更是突破千萬，穩坐業界龍頭。永豐金證券表示這份成就的背後，滿足投資人三個需求：開戶流程簡單、豐富的投資教學、方便好用的APP。

首先在開戶方面，為解決投資人開證券戶前必須先到銀行臨櫃開立交割戶，永豐金證券聯合永豐銀行推出銀行、證券雙帳戶同步線上申請，大幅降低開戶流程的麻煩。針對不想再新開銀行交割戶的投資人，同時推出資金管理帳戶服務，讓資人可從12家銀行任選一間自己常用的銀行戶，直接作為台股證券出入金帳戶。省去手持身分證拍照上傳的步驟，有效提升證券開戶效率。近四年來線上新開戶數成長5倍。

其次，根據KANTAR市場調查，投資經驗兩年內的族群重視是否提供豐富的投資教學。永豐金證券深知知識就是力量，特別打造「豐雲學堂」知識學習平台，協助投資人投資決策與進行資產管理。內容涵蓋市場話題、新手知識、選股策略等28個專欄，是股市新手在投資旅途上的最佳夥伴，上線以來瀏覽量已突破千萬，成為業界第一。

近期更推出「早盤直播」，讓投資人在開盤前掌握最新國際股市動態；「豐學PRIME」財經知識數位訂閱服務，涵蓋總經、產業、財報、時事等領域，通過線上講座和文章，全面提升投資人市場敏感度和分析能力。

最後在交易方面，投資人非常注重交易體驗，因此一個方便好用的APP須具備：介面清楚、帳務整合完善、系統穩定、個人化智能服務等要點。永豐金證券花費一年的時間自行開發出「大戶投APP」，將介面設計成讓投資人可以一眼找到最常用的功能；同時串接銀行，可於APP內查詢近七天永豐銀行交易明細與餘額；個人化智能服務，如盤中即時監控雷達、17大台美股期權智慧單等，自動化監控市場變化兼到價自動下單，幫助投資人做好紀律投資。

機台更是置於中華電信最高規格之機房，並通過ISO27001認證，每日可處理近億筆報價與交易資料，達到交易軟體足夠穩定、帳務回報即時。大戶投APP好用程度有目共睹，下載量已突破66萬人，更獲得網路溫度計網友票選No.1券商下單APP的肯定，近三年交易人數成長近200%。

永豐金證券始終以解決客戶投資痛點為宗旨，實現「翻轉金融，共創美好生活」的企業願景。未來將繼續拓展市場交易和智能投組服務，與更多第三方業者合作，打造更完整的金融生態圈，讓每位投資人都能享受個性化的數位金融投資體驗，提升資產增值的機會，為自己創造更美好的生活。