證交所將增辦二場次法規宣導

臺灣證券交易所自5月30日起舉辦2024年上半年證券商從業人員法規及業務宣導課程，預計至6月28日止分別於北、中、南展開八場次宣導活動，每場次報名人數以160人為上限。

這次宣導會課程範圍廣泛，涵蓋近期業務開放重點、交易制度變革、資安作業及法規修正等，及就如何防範近來金融詐騙層出不窮事件與保護高齡投資人等專題進行說明，講師部分除邀請金管會證券期貨局長官擔任，並由證交所副總經理率各部門資深同仁組成的專業宣導團隊闡釋各專題，期盼對從業人員了解相關規章暨實務運作及保護投資人權益有所幫助。

證交所券商輔導部表示，這次宣導課程內容豐富，報名反應熱烈，各場次限額皆已爆滿，為因應從業人員要求，證交所已訂6月11日上、下午假台北艾麗希爾頓格芮精選酒店5樓宴會廳增辦兩場次宣導課程，參與者可計入證券商從業人員法規在職訓練進修時數，抵扣時數以3小時為限。

本次報名方式採網路報名，以二維碼（QR CODE）辦理現場報到，講義簡報資料以電子檔置於證交所官方網站供下載。另為響應政府節能減碳政策，提醒參與者選擇搭乘大眾運輸工具與會。