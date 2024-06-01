台股外資賣不停 尾盤爆量殺 最後一盤噴出2,015億元天量

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股31日在外資持續大賣330億元下，衝擊指數開高走低殺尾盤。 聯合報系資料庫
台股31日在外資持續大賣330億元下，衝擊指數開高走低殺尾盤。 聯合報系資料庫

台股昨（31）日在外資持續大賣330億元下，衝擊指數開高走低殺尾盤，特別是MSCI調整盤後生效影響下，最後一盤瞬間跳水116點、爆出2,015億元的史上天量，終場台股大跌190點、收21,174點，摜破月線支撐，成交量擴增至6,900億元攀史上第四大量，呈現價跌量增格局。

台股本周在外資大賣1,030.2億元的衝擊下，指數共下跌391點、跌幅1.8%，終止周線連五紅；不過5月仍漲777點、漲幅3.8%，月線連四漲。展望後市，法人認為，台股短期轉弱進入箱型區間整理，但下半年持續看多。

台股觀盤重點 圖／經濟日報提供
台股觀盤重點 圖／經濟日報提供

昨天盤面上電子權值股腿軟，台積電（2330）尾盤大殺13元，終場跌17元收821元，鴻海、廣達、台達電等權值指標股全數跌破月線，壓抑指數盤中由紅翻黑。午盤過後，隨市場恐慌情緒急速升溫，指數跌勢擴大，最後一盤在被動式資金調整摜壓指數116點下，以昨天最低點21,174點收盤，下跌190點。

19大類股中，航運股跌3.1%最凶、電子類股指數跌0.8%、觀光餐旅指數跌0.01%，強勢股中以橡膠漲3.4%表現最好。至於千金股中僅大立光、亞德客-KY收漲，旭隼、鈊象平盤，餘均下跌，尤以緯穎跌6.6%最弱勢，檔數仍為16檔不變。

三大法人合計賣超405.4億元，外資賣超330.1億元，連四賣；投信由賣轉買0.8億元；自營商賣超76億元，連三賣。

台股

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