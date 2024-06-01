ETN趨勢導航／元大上櫃ESG高息N 犀利

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美債殖利率反彈，壓抑人工智慧（AI）樂觀氛圍，台股本周受高檔調節賣壓出籠影響，拉回修正乖離，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大上櫃ESG高息N（020035）單周上漲2.54%，拔得頭籌。

美聯準會（Fed）官員再傳「鷹訊」，加上美債拍賣行情欠佳，引發10年期美債殖利率上揚，美股四大指數攜手自高檔壓回，台股亦在國際熱錢大舉外流下快速回檔，統計集中市場單周跌391點或1.81%，終止連五紅，櫃買市場周線漲3.23點或1.26%，連三紅。

追蹤台股標的為主的26檔ETN中，本周只有一檔打敗兩市大盤，主要受到盤面資金快速輪動影響，其中以元大上櫃ESG高息N單周漲幅2.54%居冠，第二、三名為元大上櫃ESG龍頭N、統一價值成長30N，漲幅分別為0.97%、0.92%。

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